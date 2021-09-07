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Названы 10 способов согреться дома, пока не включили отопление

Отопление включают, когда среднесуточная температура уличного воздуха ниже 8 °С сохраняется в течение пяти календарных дней

сегодня, 09:55
Автор:

Хмільовська Інна

Календарная осень в Украину пришла уверенно и точно по графику. Теперь утром без куртки на улицу выходят только моржи. По вечерам столбик термометра может опускаться и до 5 °С, а также до 3 °С. В домах украинцев становится прохладно, и все ждут начала отопительного сезона, пишет "Укрмедиа".

Названы 10 способов согреться дома, пока не включили отопление

10 способов согреться дома без отопления, скриншот с видео

По закону отопление включают, когда среднесуточная температура уличного воздуха ниже 8 ° С сохраняется в течение пяти календарных дней. То есть пять дней средняя температура воздуха не должна подниматься выше 8 градусов. Так, украинцам назвали десять лайфхаков, как согреться дома, пока холодные батареи.

10 советов, как согреться в собственном доме, пока не включили отопление:

1. Кухня — температура в кухне и ванной комнате на 1-3 градуса выше, чем в среднем по квартире. Поэтому сейчас это идеальное место, чтобы проводить семейные вечера.

2. Зарядка — лучше всего делать утром, когда после сна не хочется вылезти из теплой постели. Буквально несколько упражнений разогреют и разбудят организм.

3. Кондиционер — часто о нем забывают, ведь летом использовали для охлаждения. 

4. Солнце — днем стоит открыть шторы, чтобы теплые лучи согрели комнату.

5. Душ — горячий душ же, или даже ванную лучше принимать вечером, перед сном. 

6. Кулинария — во время приготовления ужина — включенная духовка, плита, горячая вода — в помещение поступает много тепла, которое согревает квартиру. Главное — не использовать конфорки.

7. Электрические грелки и электронные одеяла — новинки, потребляющие минимум электроэнергии, но в них так приятно закутаться в холодную пору.

8. Свет — если дома есть лампы накаливания под старину, декоративные — из толстой нитью накаливания, они дают не только свет, но и тепло.

9. Ванная для ног — поможет расслабиться и если кому-то надо, снизить давление.

10. Ужин при свечах — и для души приятно, и для бюджета недорого.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что с тало известно, кому из украинских компенсируют расходы на электроотопление .


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Источник: https://ukr.media/world/244611/
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