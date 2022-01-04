Эксперты Центра оценки данных о крушениях Jet Airliner (JACDEC) представили рейтинг наиболее безопасных авиаперевозчиков в 2021 году. Так, три года подряд на первой позиции располагается Emirates Airlines. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на dpa-international.

Названа самая безопасная авиакомпания в мире: рейтинг - фото из открытых источников

Отмечается, чтобы определить самую безопасную авиакомпанию, специалисты провели анализ индекса риска 25 авиаперевозчиков. По результатам определилась пятерка наиболее безопасных:

- Emirates Airlines – 95,05%;



- KLM – 93,31%;

- JetBlue – 91,61%;

- Delta – 91,55%;

- EasyJet – 91,28%

Также известно, что эксперты обнародовали и региональные рейтинги. Согласно одному из них, самой безопасной авиакомпанией Европы признали KLM. Индекс риска перевозчика составил 93,31%.

Напомним, что в Украине намерены создать собственную государственную авиакомпанию Ukrainian National Airlines. Наше государство собирается брать в лизинг французские самолеты Airbus. Что об инициативе думают профильные эксперты, читайте в материале издания "Комментарии". В частности, политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что инициатива даст позитивный эффект. Прежде всего – в усилении конкуренции и демонополизации на рынке пассажирских авиаперевозок.

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