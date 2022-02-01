logo

BTC/USD

38787.88

ETH/USD

2786.41

LTC/USD

111.51

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Названа дата, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа дата, когда в Украине отменят призыв на срочную службу

В Украине могут отменить призыв на срочную службу

сегодня, 15:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский  подписал указ об укреплении обороноспособности государства. Указ под номером 36/2022 был опубликован на официальном сайте украинского главы государства сегодня, 1 февраля. 

Названа дата, когда в Украине отменят призыв на срочную службу

Сухопутные войска - Facebook ВСУ

Владимир Зеленский поручает Кабинету министров Украины обеспечить подготовку и внести на рассмотрение в Верховную раду законопроект относительно "введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Кулеба раскрыл все подробности появления альянса Украина-Польша-Великобритания. Глава МИД Украины подтвердил создание альянса и раскрыл четыре важных факта, о которых мало кто знает. 

Сайт "Комментарии" писал о том, чтос одной стороны – Запад, с другой – РФ: что делать Киеву с "Минском", когда поджимают со всех сторон. Эксперты назвали самые подходящие варианты, как поступить Украине с Минскими соглашениями, которые похожи на ловушку для страны. По мнению политолога украинское общество (особенно активная его часть) вряд ли лояльно воспримет реализацию кремлевского проекта Минских соглашений. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что  будет с курсом гривны после рекордного ослабления. Аналитики дали свой прогноз. Отмечается, что текущей неделе на курс гривны будут влиять внешние информационные потоки. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-otmenyat-prizyv-srochnuyu-voennuyu-1643712937.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!