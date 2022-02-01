Названа дата, когда в Украине отменят призыв на срочную службу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства. Указ под номером 36/2022 был опубликован на официальном сайте украинского главы государства сегодня, 1 февраля.

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Владимир Зеленский поручает Кабинету министров Украины обеспечить подготовку и внести на рассмотрение в Верховную раду законопроект относительно "введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Кулеба раскрыл все подробности появления альянса Украина-Польша-Великобритания. Глава МИД Украины подтвердил создание альянса и раскрыл четыре важных факта, о которых мало кто знает.

Сайт "Комментарии" писал о том, чтос одной стороны – Запад, с другой – РФ: что делать Киеву с "Минском", когда поджимают со всех сторон. Эксперты назвали самые подходящие варианты, как поступить Украине с Минскими соглашениями, которые похожи на ловушку для страны. По мнению политолога украинское общество (особенно активная его часть) вряд ли лояльно воспримет реализацию кремлевского проекта Минских соглашений. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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