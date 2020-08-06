Назван ТОП регионов Украины с самым чистым воздухом

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Таисия Ерохина
Интенсивность загрязнения воздуха в промышленных городах Украины растет, заявили в Украинском гидрометеорологическом центре. Однако ряд регионов остается с чистым воздухом. Об этом передает УНН со ссылкой на директора Укргидрометцентра Николая Кульбиду.
Так, наиболее загрязненные города в нашей стране - промышленные Мариуполь, Кривой Рог и Днепр. Как рассказал Кульбида, уровень загрязненности там меняется каждый день.
"Повторяемость дней с высоким загрязненным воздуха в крупных промышленных городах растет, так как температура воздуха повышается, а синоптические процессы не позволяют быстро рассеивать все эти загрязнения", - сказал глава Укргидрометцентра.
Наряду с этим, наша страна еще имеет немало регионов с чистым воздухом. Конечно, это те области, где нет промышленных объектов. Среди таких Кульбида назвал Сумщину, Черниговщину, Житомирщину, Ровненщину, Волынь и Закарпатье.
Как ранее сообщалось, названы наиболее загрязненные города Украины. Опубликован ТОП предприятий, которые "сокращают" жизнь украинцам.
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