Назвали вакцины, после которых не было зафиксировано ни одной смерти от "Дельты"

Ученые Катара исследовали, помогают ли зарубежные вакцины в борьбе с распространением нового штамма короновирусу "Дельта". Высокоэффективными они назвали препараты Pfizer и Moderna. Среди большого количества больных, вакцинированных ними, не зарегистрировано ни одного смертельного случая. Об этом говорится в публикации, появившейся на сайте MedRxiv.

Вакцина против коронавируса (фото из открытых источников)

Результаты, которые зафиксировали ученые после использования препарата Pfizer в борьбе с новым штаммом, зафиксированные на уровне 64,2% через две недели после первой дозы, после повторного вакцинации — 53,5%.

Результаты после использования вакцины Moderna зафиксированы после первой инъекции -79%, после второй — почти 85%.

Поэтому ученые этой арабской страны признали наиболее эффективной в борьбе с "Дельтой" препарат Moderna.

Важно, что не было ни одного случая смерти от коронавируса "Дельта" у людей, которые были о вакцинированы этими препаратами.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что как распознать основные симптомы штамма "Дельта". Для "Дельты" не характерны такие симптомы как: потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что больше опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении. Этот фактор и отличает его от других мутировавших штаммов коронавируса, что сегодня зарегистрированы и подтверждены в мире. Врачи предупреждают украинцев, что "Дельта" гораздо опаснее и заразнее, чем обычный COVID. Основными симптомами индийского штамма является боль в горле, головная боль, насморк. Кроме этого, медики сообщают о еще нескольких важных симптомах, которые могут подтвердить болезнь. А именно: проблемы и нарушение слуха, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сгустки крови, из-за которых погибают ткани в организме.

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