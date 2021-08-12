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Назвали вакцины, после которых не было зафиксировано ни одной смерти от "Дельты"

Высокоэффективными назвали препараты Pfizer и Moderna

сегодня, 14:58
Автор:

Лиля Воробьева

Ученые Катара исследовали, помогают ли зарубежные вакцины в борьбе с распространением нового штамма короновирусу "Дельта". Высокоэффективными они назвали препараты Pfizer и Moderna. Среди большого количества больных, вакцинированных ними, не зарегистрировано ни одного смертельного случая. Об этом говорится в публикации, появившейся на сайте MedRxiv.

Назвали вакцины, после которых не было зафиксировано ни одной смерти от "Дельты"

Вакцина против коронавируса (фото из открытых источников)

Результаты, которые зафиксировали ученые после использования препарата Pfizer в борьбе с новым штаммом, зафиксированные на уровне 64,2% через две недели после первой дозы, после повторного вакцинации — 53,5%.

Результаты после использования вакцины Moderna зафиксированы после первой инъекции -79%, после второй  — почти 85%.

Поэтому ученые этой арабской страны признали наиболее эффективной в борьбе с "Дельтой" препарат Moderna.

Важно, что не было  ни одного случая смерти от коронавируса  "Дельта" у людей, которые были о вакцинированы этими препаратами.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что  как распознать основные симптомы штамма "Дельта". Для "Дельты" не характерны такие симптомы как: потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что больше опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении. Этот фактор и отличает его от других мутировавших штаммов коронавируса, что сегодня зарегистрированы и подтверждены в мире. Врачи предупреждают украинцев, что "Дельта" гораздо опаснее и заразнее, чем обычный COVID. Основными симптомами индийского штамма является боль в горле, головная боль, насморк. Кроме этого, медики сообщают о еще нескольких важных симптомах, которые могут подтвердить болезнь. А именно: проблемы и нарушение слуха, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сгустки крови, из-за которых погибают ткани в организме.


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Источник: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.11.21261885v1
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