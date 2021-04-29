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Назначен новый ректор КНУ Шевченко

До сих пор новый ректор занимал должность проректора по научно-педагогической работе

29 апреля 2021, 23:45
Автор:

Ольга Чародий

Министерство образования и науки назначило ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидата философских наук, профессора Владимира Бугрова, который победил на выборах в марте. Об этом сообщает сайт вуза

Назначен новый ректор КНУ Шевченко

Владимир Бугров (фото из открытых источников)

Контракт с Бугровым вступает в силу 30 апреля 2021 года и продлится до 29 апреля 2026 года.

"Приказом Министра образования и науки Украины … ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Анатольевич Бугров сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года как избранный по конкурсу на условиях, изложенных в контракте", — говорится в сообщении университета.

До сих пор новый ректор занимал должность проректора по научно-педагогической работе.

 Напомним, основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос написал прощальное письмо акционерам в качестве главы компании. В нем он пообещал заботиться обо всех сотрудниках и призвал не становиться "нормальными". Среди прочего основатель отметил, что компания стала примером для конкурентов, установив минимальную зарплату $ 15 в час, что увеличило среднюю зарплату в других компаниях на рынке на 4,7%.

Как сообщали ранее Министерство внутренних дел Украины (МВД) объявило в розыск бывшего ректора Национального авиационного университета (НАУ) Владимира Исаенка, о чем сообщается на портале МВД в разделе "Розшук"Исаенко был оглашен в розыск 23 февраля 2021 года, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Экс-ректора обвиняют в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников (ч. 1 ст. 172). Согласно данной статье ему грозит штраф, лишение права занимать определенные должности до 5 лет или исправительные работы до 2 лет.



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Источник: http://knu.ua/ua/news/11557?fbclid=IwAR03_lKSnKYHNgU5nb-8rADZ2rQWdQACMSR8z1bFj5YzMO-7aoBzoTvbSZc
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