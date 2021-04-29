Назначен новый ректор КНУ Шевченко

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Ольга Чародий
Министерство образования и науки назначило ректором Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко кандидата философских наук,
профессора Владимира Бугрова, который победил на выборах в марте. Об этом
сообщает сайт вуза
Владимир Бугров (фото из открытых источников)
Контракт с Бугровым вступает в силу 30 апреля 2021 года и
продлится до 29 апреля 2026 года.
До сих пор новый ректор занимал должность проректора по
научно-педагогической работе.
Напомним, основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос написал прощальное письмо акционерам в качестве главы компании. В нем он пообещал заботиться обо всех сотрудниках и призвал не становиться "нормальными". Среди прочего основатель отметил, что компания стала примером для конкурентов, установив минимальную зарплату $ 15 в час, что увеличило среднюю зарплату в других компаниях на рынке на 4,7%.
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