Назначен новый ректор КНУ Шевченко

Министерство образования и науки назначило ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидата философских наук, профессора Владимира Бугрова, который победил на выборах в марте. Об этом сообщает сайт вуза

Владимир Бугров (фото из открытых источников)

Контракт с Бугровым вступает в силу 30 апреля 2021 года и продлится до 29 апреля 2026 года.

"Приказом Министра образования и науки Украины … ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Анатольевич Бугров сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года как избранный по конкурсу на условиях, изложенных в контракте", — говорится в сообщении университета.

До сих пор новый ректор занимал должность проректора по научно-педагогической работе.

Напомним, основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос написал прощальное письмо акционерам в качестве главы компании. В нем он пообещал заботиться обо всех сотрудниках и призвал не становиться "нормальными". Среди прочего основатель отметил, что компания стала примером для конкурентов, установив минимальную зарплату $ 15 в час, что увеличило среднюю зарплату в других компаниях на рынке на 4,7%.

Министерство внутренних дел Украины (МВД) объявило в розыск бывшего ректора Национального авиационного университета (НАУ) Владимира Исаенка, о чем сообщается на портале МВД в разделе "Розшук" . Исаенко был оглашен в розыск 23 февраля 2021 года, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Экс-ректора обвиняют в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников (ч. 1 ст. 172). Согласно данной статье ему грозит штраф, лишение права занимать определенные должности до 5 лет или исправительные работы до 2 лет. Как сообщали ранее





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