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Назначен новый глава одной из южных областей Украины

Должность губернатора была вакантна более полугода

сегодня, 15:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Согласно указу президента Украины от 26 октября назначен новый губернатор Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Назначен новый глава одной из южных областей Украины

Президент назначил губернатора Херсонской области, фото из открытых источников

Известно, что главой облгосадминистрации стал бывший заместитель председателя областного совета и местный депутат 47-летний Геннадий Лагута. Политик подавал свою кандидатуру на народного депутата на довыборах в 184 округе, однако снял свою кандидатуру. Известно, что он женат, у него есть дочь Рената. Согласно декларации, на него зарегистрирован автомобиль и трехкомнатная квартира в Херсоне.

Бывший исполняющий обязанности губернатора области Сергей Козырь зарегистрировал свою кандидатуру от партии "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду. Пробыл в должности он восемь месяцев. До Козыря занимал должность Юрий Гусев, он пробыл на должности чуть больше года, до декабря 2020-го. После кресла губернатора он занял должность генерального директора концерна "Укроборонпром".

Как сообщал портал "Комментарии", в ближайшее время в Кабинете Министров ожидают значительные перестановки. По данным источников из Офиса президента, Банковая согласовала уже три кандидатуры на министерские должности, однако продолжаются переговоры. Напомним, по данным СМИ, Кабинет Министров в ближайшее время могут покинуть вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр экономики и вице-премьер Алексей Любченко, министр юстиции Денис Малюска и министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/5532021-40477
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