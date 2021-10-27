Назначен новый глава одной из южных областей Украины

Согласно указу президента Украины от 26 октября назначен новый губернатор Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.



Президент назначил губернатора Херсонской области, фото из открытых источников

Известно, что главой облгосадминистрации стал бывший заместитель председателя областного совета и местный депутат 47-летний Геннадий Лагута. Политик подавал свою кандидатуру на народного депутата на довыборах в 184 округе, однако снял свою кандидатуру. Известно, что он женат, у него есть дочь Рената. Согласно декларации, на него зарегистрирован автомобиль и трехкомнатная квартира в Херсоне.



Бывший исполняющий обязанности губернатора области Сергей Козырь зарегистрировал свою кандидатуру от партии "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду. Пробыл в должности он восемь месяцев. До Козыря занимал должность Юрий Гусев, он пробыл на должности чуть больше года, до декабря 2020-го. После кресла губернатора он занял должность генерального директора концерна "Укроборонпром".

Как сообщал портал "Комментарии", в ближайшее время в Кабинете Министров ожидают значительные перестановки. По данным источников из Офиса президента, Банковая согласовала уже три кандидатуры на министерские должности, однако продолжаются переговоры. Напомним, по данным СМИ, Кабинет Министров в ближайшее время могут покинуть вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр экономики и вице-премьер Алексей Любченко, министр юстиции Денис Малюска и министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

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