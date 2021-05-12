Найем отчитался о зарплате в более 3 миллиона грн: оправданы ли такие зарплаты топ-чиновников

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Ольга Чародий
Экс-замглавы госконцерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, которого уволили 29 апреля, отчитался о доходах за первые четыре месяца 2021 года. За этот период Найем получил 3,25 млн гривен зарплаты за работу в "Укроборонпроме". То есть ежемесячно он получал зарплату в размере более 800 тыс. гривен. Речь идет о доходах до налогообложения – на руки Найем получил на 19,5% меньше – 2,6 млн гривен.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Оправданы ли такие зарплаты топ-чиновников, когда основная
масса украинцев получает мизер? Как определять коэффициент полезного действия
работников с такой высокой зарплатой? С этими вопросами порталу
"Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель
Сергей Войченко уверен, что зарплаты топ-чиновников неоправданны. Особенно,
если речь идет о бывшем журналисте, экс-нардепе Мустафе Найеме, который занимал
пост заместителя гендиректора по управлению активами "Укроборонпрома".
Или об еще одном бывшем журналисте, экс-нардепе Сергее Лещенко, который
является членом Набсовета Укрзализынци.
Сергей Войченко уверен, что КПД топ-менджмента и членов
набсоветов госпредприятий должен быть привязан к прибылям.
Директор Communication group, политический эксперт Владимир
Манько считает априори правильной практику высоких зарплат госчиновников и
топ-работников госкомпаний.
Но есть несколько "но", подчеркивает Владимир Манько.
Во-первых, общество, из налогов которого и платятся зарплаты, должно видеть
эффективность государства и госкомпаний в частности. Государство должно
демонстрировать реальную борьбу с коррупцией, улучшать жизнь людей, а
госпредприятия должны быть прибыльными.
Вторым важным моментом эксперт считает необходимость
государства сначала заплатить достойно пенсионеру, инвалиду, медику, учителю,
военному, а потом уже — себе.
"То есть наряду с высокими зарплатами для бюрократов, судей, прокуроров и руководства госкомпаний — высокими должны быть пенсии и зарплаты простым людям. Например, зарплата Мустафы Найема в "Укроборонпроме" составляла 800 тыс. грн. в месяц, а медсестра получает 8 тыс. Сергей Лещенко, член набсовета "Укрзализныци" за четыре месяца 2020-го получил 1,4 млн. грн. Применяя правильную идею высоких зарплат в госсекторе, власть не способна воплотить ее принятия как следует. В результате — сплошные злоупотребления и несправедливость", — констатирует Владимир Манько.
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