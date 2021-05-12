Найем отчитался о зарплате в более 3 миллиона грн: оправданы ли такие зарплаты топ-чиновников

Экс-замглавы госконцерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, которого уволили 29 апреля, отчитался о доходах за первые четыре месяца 2021 года. За этот период Найем получил 3,25 млн гривен зарплаты за работу в "Укроборонпроме". То есть ежемесячно он получал зарплату в размере более 800 тыс. гривен. Речь идет о доходах до налогообложения – на руки Найем получил на 19,5% меньше – 2,6 млн гривен.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Оправданы ли такие зарплаты топ-чиновников, когда основная масса украинцев получает мизер? Как определять коэффициент полезного действия работников с такой высокой зарплатой? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко уверен, что зарплаты топ-чиновников неоправданны. Особенно, если речь идет о бывшем журналисте, экс-нардепе Мустафе Найеме, который занимал пост заместителя гендиректора по управлению активами "Укроборонпрома". Или об еще одном бывшем журналисте, экс-нардепе Сергее Лещенко, который является членом Набсовета Укрзализынци.

"Это работа явно не по профилю. Компетенция Найема и Лещенко на данных потах вызывает сомнения у подавляющего числа украинцев. Не взывает сомнения, почему-то, у тех, кто их туда назначает, — подчеркивает Сергей Войченко. — Или это какая-то награда за их определенную деятельность от неких лиц. Или это можно считать каким-то вредительством по отношению к данным госпредприятиям. Простой пример. Когда вы заболели — вы хотите, чтобы вас лечил компетентный врач. Узнаёте о таких порой через своих знакомых, иногда через соцсети, пробиваете данные об образовании данных специалистов. То же самое — когда речь идет об устройстве детей в детский сад, школу. То есть, мы выбираем для себя лучшее из возможного. Так почему же на ответственные должности на предприятия, которые содержаться за счет средств граждан Украины, назначают некомпетентных людей?"

Сергей Войченко уверен, что КПД топ-менджмента и членов набсоветов госпредприятий должен быть привязан к прибылям.

"Если вы создали свой бизнес, открыли, к примеру, кофейню, наняли администратора — то если он приносит вам убытки, вы что, продолжите платить ему зарплату, а то и премии-бонусы? Очевидно, что нет. Но почему-то государство у нас настолько "богатое", что может позволить себе содержать некомпетентных людей на предприятиях, которые демонстрируют всё бОльшие убытки", — резюмирует эксперт.

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько считает априори правильной практику высоких зарплат госчиновников и топ-работников госкомпаний.

"Это снижает коррупционные риски, — поясняет эксперт. — Если обеспечить лицо, выполняющее функции государства достойной зарплатой, то и взяток брать не будет необходимости. Это теоретически. Но на практике так бывает не всегда. Также высокие зарплаты повышают конкурентоспособность государства как работодателя перед частным сектором".

Но есть несколько "но", подчеркивает Владимир Манько. Во-первых, общество, из налогов которого и платятся зарплаты, должно видеть эффективность государства и госкомпаний в частности. Государство должно демонстрировать реальную борьбу с коррупцией, улучшать жизнь людей, а госпредприятия должны быть прибыльными.

"В Украине же эффективности государства пока не видно. Коррупция процветает, олигархи обогащаются, депутаты и чиновники тоже, — отмечает эксперт. — По информации "Европейской солидарности", олигархат выделяет на фракцию "Слуга народа" 6 млн. долл. ежемесячно — на зарплату в конвертах. А сколько тогда выделяют на Офис президента, Кабмин?"

Вторым важным моментом эксперт считает необходимость государства сначала заплатить достойно пенсионеру, инвалиду, медику, учителю, военному, а потом уже — себе.

"То есть наряду с высокими зарплатами для бюрократов, судей, прокуроров и руководства госкомпаний — высокими должны быть пенсии и зарплаты простым людям. Например, зарплата Мустафы Найема в "Укроборонпроме" составляла 800 тыс. грн. в месяц, а медсестра получает 8 тыс. Сергей Лещенко, член набсовета "Укрзализныци" за четыре месяца 2020-го получил 1,4 млн. грн. Применяя правильную идею высоких зарплат в госсекторе, власть не способна воплотить ее принятия как следует. В результате — сплошные злоупотребления и несправедливость", — констатирует Владимир Манько.

Напомним, 9 апреля Мустафа Найем был уволен с должности заместителя генерального директора по вопросам активов, корпоративных прав и государственного оборонного заказа государственного концерна "Укроборонпром".

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