Найдут "украинский след": в Госдуме РФ призвали расследовать убийство легендарного поэта

Следственный комитет РФ просят провести расследование обстоятельств гибели российского поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году. Как передает портал "Комментарии" со ссылкой на российское пропагандистское агентство РИА "Новости", обращение в СК написал депутат Госдумы, актер Николай Бурляев. Он считает, что следствие в XIX веке могло не учесть всех деталей.

Михаил Юрьевич сейчас ворочается в гробу от инициатив российских депутатов. Фото: Википедия

"Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", — говорится в обращении Бурляева.

По словам депутата Госдумы, на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины говорили о "недобросовестности следствия", которое провели сразу после гибели поэта в 1841 году. В частности, Бурляев обращает внимание, что Лермонтов умер от пули, попавшей в его тело "по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов".

Коллеги раскритиковали депутата за обращение в следственный комитет. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что расследование гибели Лермонтова лишено всякого смысла.

Михаил Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года на склоне горы Машук в Пятигорске. "Радио Свобода" отмечает, что в 1986 году Бурляев снял фильм "Лермонтов" с собой в главной роли и своей женой в роли матери поэта, а бабушку Лермонтова сыграла теща Бурляева. Картину в прокат не выпустили, режиссер объяснил это масонским заговором.

Бурляев был избран в Госдуму в 2021 году от партии "Справедливая Россия — За Правду". Весной прошлого года он продвигал инициативу ввести в школах России новый предмет – уроки целомудрия.

Украинский историк Андрей Плахонин отреагировал на инициативу Бурляева в Facebook. Он не без иронии допустил, что депутат надеется найти в смерти Лермонтова украинский след.

"Украинский след... Логично, убийца Мартынов после дуэли с Лермонтовым пять лет в Киеве прожил, и даже женился на дочери киевского губернского предводителя дворянства. Ну а на следующей неделе спросят за Пушкина с Макрона", — написал историк.

Как сообщали "Комментарии", в Одессе планируют в рамках деколонизации демонтировать ряд объектов, среди которых два памятника российскому поэту Александру Пушкину. Провести дополнительное расследование убийства Пушкина, кстати, российские депутаты пока не просили: видимо, официальная версия всех удовлетворяет.