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Найди котенка: пользователи сети часами ищут питомца на новогоднем фото

Котенка практически невозможно найти

сегодня, 15:40
Автор:

Кириєнко Анна

Найди котенка: пользователи сети часами ищут питомца на новогоднем фото

Пользователи интернета не могут понять где спрятался кот на фото

Недавно жительница британского города Ливерпуль Сара Нельсон Макгиннесс очень долго искала своего домашнего любимца — белого котенка по кличке Мун. В конце концов хозяйка заметила животное на елке. Мун умело замаскировался среди светлых и серебристых игрушек, поэтому его не было видно.

Сара нашла любимца по глазам, которые пристально за ней следили.

Чтобы устроить друзьям в Фейсбуке квест, она выставила фотографию спрятанного Муна и предложила проверить свою внимательность. Большинство пользователей просто не понимали, где спрятан кот. Они "сходили с ума" и умоляли Сару подсказать.

Хозяйка заявляет, что Мун любит залезать на новогоднее дерево. Вероятно, он чувствует там себя комфортно и может понаблюдать за всем, что происходит в комнате.


Найди котенка: пользователи сети часами ищут питомца на новогоднем фото - фото 2
Найди котенка: пользователи сети часами ищут питомца на новогоднем фото - фото 3

Чтобы поднять себе настроение, советуем посмотреть семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе.

Напомним, что украинцы уже начинают украшать свои елки и создавать новогоднюю атмосферу в домах. Свое жилье задекорировали и известные украинские звезды такие как Потап, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Лидия Таран, Маша Ефросинина, Дзидзьо. Как они это делали, смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" советует прочитать советы, как легко найти общий язык с новыми людьми. Ведь часто в компании с незнакомцами нам трудно начать разговор, мы не знаем, как себя вести и смущается. Это нормальная реакция. Но эту неуверенность можно исправить и запомниться новым людям своей энергией и беседой. Чтобы пойти на контакт с любым человеком, нужно соблюдать определенные правила.



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=10222283452933849&set=a.3006553681488
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