Найди котенка: пользователи сети часами ищут питомца на новогоднем фото

Пользователи интернета не могут понять где спрятался кот на фото

Недавно жительница британского города Ливерпуль Сара Нельсон Макгиннесс очень долго искала своего домашнего любимца — белого котенка по кличке Мун. В конце концов хозяйка заметила животное на елке. Мун умело замаскировался среди светлых и серебристых игрушек, поэтому его не было видно.

Сара нашла любимца по глазам, которые пристально за ней следили.

Чтобы устроить друзьям в Фейсбуке квест, она выставила фотографию спрятанного Муна и предложила проверить свою внимательность. Большинство пользователей просто не понимали, где спрятан кот. Они "сходили с ума" и умоляли Сару подсказать.

Хозяйка заявляет, что Мун любит залезать на новогоднее дерево. Вероятно, он чувствует там себя комфортно и может понаблюдать за всем, что происходит в комнате.





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Напомним, что украинцы уже начинают украшать свои елки и создавать новогоднюю атмосферу в домах. Свое жилье задекорировали и известные украинские звезды такие как Потап, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Лидия Таран, Маша Ефросинина, Дзидзьо. Как они это делали, смотрите в нашем материале.

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