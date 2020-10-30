kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.10.2020

BTC/USD

13235.90

ETH/USD

376.32

LTC/USD

52.74

НБУ 30.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Навальный готовится ко второму отравлению “Новичком”
commentss НОВОСТИ Все новости

Навальный готовится ко второму отравлению “Новичком”

Политик впервые после отравления включился в эфир программы "Навальный LIVE"

сегодня, 12:00
Автор:

Елена Волкова

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого 20 августа отравили химическим оружием “Новичок” в аэропорту Томска, заявил о том, что его могут снова отравить. Об этом он сказал на YouTube-канале "Навальный LIVE".

Навальный готовится ко второму отравлению “Новичком”

Навальный впервые после отравления включился в эфир, где рассказал о своем состоянии.

"Мне гораздо легче. Какие-то вещи уже починились, какие-то еще нет, но я их починю. Я много работаю, делаю все, чтобы вернуться быстрее, но врачи не дают никаких прогнозов, потому что ни у кого нет опыта наблюдения за отравленными и никто ничего не знает. Моя задача – как можно скорее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом – восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы, наверное, не вытянул", – сказал оппозиционер.

Напомним, Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который восстанавливается после отравление химическим оружием “Новичок”, резко высказался о том, кто может стоять за покушением на его жизнь. Об этом Навальный рассказал в интервью Der Spiegel. Навальный убежден: за преступлением стоит никто иной, как президент РФ Владимир Путин. Дескать, он лично мог дать команду отравить идеологического противника, и других версий у Навального нет. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ