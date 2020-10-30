Навальный готовится ко второму отравлению “Новичком”

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого 20 августа отравили химическим оружием “Новичок” в аэропорту Томска, заявил о том, что его могут снова отравить. Об этом он сказал на YouTube-канале "Навальный LIVE".

Навальный впервые после отравления включился в эфир, где рассказал о своем состоянии.

"Мне гораздо легче. Какие-то вещи уже починились, какие-то еще нет, но я их починю. Я много работаю, делаю все, чтобы вернуться быстрее, но врачи не дают никаких прогнозов, потому что ни у кого нет опыта наблюдения за отравленными и никто ничего не знает. Моя задача – как можно скорее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом – восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы, наверное, не вытянул", – сказал оппозиционер.

Напомним, Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который восстанавливается после отравление химическим оружием “Новичок”, резко высказался о том, кто может стоять за покушением на его жизнь. Об этом Навальный рассказал в интервью Der Spiegel. Навальный убежден: за преступлением стоит никто иной, как президент РФ Владимир Путин. Дескать, он лично мог дать команду отравить идеологического противника, и других версий у Навального нет.

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