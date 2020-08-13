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Наученные Бейрутом: как хранится селитра в Украине

Шмыгаль рассказал, что показали первые проверки относительно хранения селитры в Украине

сегодня, 17:02
Автор:

Таисия Ерохина
Наученные Бейрутом: как хранится селитра в Украине

В Украине хранение селитры соответствует нормам. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы правительства, первые результаты проверки хранения селитры в нашей стране показывают соответствие стандартам. То есть, селитра хранится в специальных емкостях – бегах.

"Селитра хранится не насыпом, как это было в Бейруте, - заверил Шмыгаль. – Есть некие сроки, когда она слеживается – именно это и было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются".

Также премьер-министр добавил, что информация из Сети о якобы угрозах в Украине из-за неверного хранения селитры, была проверена безотлагательно и не подтвердилась.

Напомним, что местные власти Бейрута утверждают, что трагедия произошла из-за возгорания на складе в порту, где хранился груз нитрата аммония - его используют и как взрывчатку, и как удобрения. Говорят, что в помещении проводили сварочные работы, и огонь перекинулся на пиротехнику, а после - и на селитру. "Комментарии" разбирались, что могло стать причиной трагедии в Ливане – халатность, теракт или жестокий замысел, а также – кому был нужен взрыв в Бейруте.


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