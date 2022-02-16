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НАТО получил сигнал Украины о помощи – Киев готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям

Киев просит предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику

сегодня, 07:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина надеется получить от НАТО международную помощь на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут нависнуть над Украиной и стать угрозой для мирных граждан. В частности, власти Украины просят предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сайт НАТО.

НАТО получил сигнал Украины о помощи – Киев готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям

НАТО. Фото из открытых источников

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям. Письмо о помощи для Украины в НАТО получили 15 февраля. Помимо грузовой техники Украина просит у НАТО предоставить пикапы, внедорожники, технику, которая используется для разминирования территорий. Также Украина надеется получить от Альянса спецмашину радиационной и химической разведки и специальные аварийно-спасательные водолазные станции.

Отметим, вчера состоялся визит канцлера Германии Олафа Шольца в Россию. По итогам переговоров с российским президентом Путиным немецкий канцлер сделал акцент на двух главных вещах. Во-первых, он сказал, что пока он будет занимать пост канцлера НАТО точно не расширится на восток к границам РФ. Во-вторых, он напомнил о том, что президент Зеленский дал ему обещание сразу после возобновления работы ТКГ начать обсуждение законопроектов, которые дают возможность предоставить Донбассу особый статус и проведение выборов на востоке.  

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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_191889.htm?selectedLocale=en
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