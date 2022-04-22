НАТО идет к границам РФ – Путин снова просчитался: что теперь ждет Россию, Украину, Европу

Ранее нейтральная Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Швеция также вскоре может принять решение о вступлении в Альянс. О чем это говорит? Что это значит для Европы, для России, для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

НАТО. Фото из открытых источников

Все в мире осознали, что нормальные гарантии безопасности может дать только ст. 5 НАТО

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко уверен, что Россия отправляет понятные посылы своим соседям. Особенно своим открытым нападением на Украину. После этого, отмечает эксперт, все в мире, думаю, осознали, что нормальные гарантии безопасности может дать только ст. 5 НАТО (нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение на всех его членов).

"Ранее нейтральные Финляндия и Швеция – соседи России (первая – по суше, вторая – в Балтийском море) – уже не раз получали агрессивные выпады Москвы в свой адрес. Особенно по этому поводу в последнее время любит изголяться экс-президент РФ Медведев (хоть все понимаю, что реально и тогда руководил Путин), занимающий нынче пост зампредседателя Совбеза РФ. В условиях, когда мир всё более явно делится на черное и белое, все цивилизованные страны хотят быть на стороне белого – демократического, понятно, вменяемого мира. Финляндия и Швеция – страны с развитыми экономиками, с одними из наиболее благополучных обществ, с низкими уровнями коррупции. Очевидно, что они без проблем могут вступить по этим критериям в НАТО. Что касается обороноспособности, то и Финляндия, и Швеция имеют развитые военно-промышленные комплексы. Кроме того, недавно стало известно, что Финляндия закупает у США самолеты пятого поколения – многофункциональные истребители F-35. Так что даже с этой точки зрения они готовы. Есть деньги, возможности, а теперь – и острая необходимость. Потому что стабильности этих стран угрожает очень непредсказуемый, агрессивный, безумный сосед. И чтобы уменьшить риски для себя – лучше действовать не в одиночку, не в формате региональных, полуофициональных оборонных союзов, а иметь такой "зонтик" как НАТО", – поясняет Валерий Кравченко.

Он не сомневается, что вероятное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Россия будет использовать для дальнейшего раздувания антинатовской истерии.

"Впрочем, российская пропаганда и сейчас уверяет, что воюет с НАТО – на территории Украины. Так что ничего нового тут роспропаганда не выдумает. Очередные фейки и страшилки, далекие от реальности. Что станет реальным, так это – тысячи км дополнительной границы с НАТО. Так, только протяженность сухопутной границы между Финляндией и РФ составляет 1271,8 км. За что боролись…", – резюмирует эксперт.

По его мнению, России будет явно не до Финляндии и Швеции, решение по принятию которых в НАТО могут оформить уже на июньском саммите в Мадриде.

"У страны-агрессора появятся куда более серьезные вызовы в ближайшее время, – прогнозирует Валерий Кравченко. – В первую очередь – экономический дефолт, стремительное обнищание населения. Пойдут центробежные движения. Не так быстро, как нам бы хотелось. Но – год, два, три – максимум. И бряцанье ядерным оружием от этого не спасет. Равно как не остановит желание нормальных стран получить железные гарантии защиты".

Для НАТО принятие Финляндии и Швеции – серьезный тест, уверен эксперт. Он считает, что, если Альянс поддастся на шантаж РФ и заблокирует принятие этих стран, это будет означать конец НАТО.

"Думаю, это понимают в самом Альянсе. И не допустят такого сценария. Что касается Украины – нам, конечно, обидно, что не нас призывают в НАТО. Мы бы хотели быть на месте финнов и шведов. Но мы бы хотели и не иметь войны с Россией, а она напала. И так получается, что пока мы в состоянии войны, пока у нас разрушена экономика, мы не можем стать членом НАТО. А НАТО пока явно не готово втягиваться в открытую мясорубку. Пока, по крайней мере, – отмечает Валерий Кравченко. – Уверен, что в свое время НАТО придется вмешаться в нашу войну. Но не сейчас. Нам продолжат помогать вооружением (как в целом Альянса, так и отдельные страны), за что, конечно, спасибо. Особенно сейчас нам нужно тяжелое, наступательное оружие. Следует понимать, что эта война – надолго. Россия тут увязала. И Запад будет пользоваться ситуацией. Ему интересно максимальное ослабление РФ. Война в Украине показала не только это, но и то, что НАТО точно нужно меняться, трансформироваться, отвечать вызовам времени".

Путин сделал всё, чтобы укрепить НАТО, чтобы дать тому смысл существования и расширения

Политолог Андрей Окара считает "блистательным провалом" действия России в Украине. И реакция Финляндии и Швеции, решивших отбросить нейтральный статус – тому явное подтверждение.

"Кремль боялся, что Украина в неопределенном будущем вступит в НАТО. Мол, от Харькова до Москвы ракеты долетят за 7-10 минут. Ну, теперь получат в НАТО ту же Финляндию, откуда ракета до Москвы летит еще быстрее, а до Питера – так вообще рукой подать. Путин сделал всё, чтобы укрепить НАТО, чтобы дать тому смысл существования и расширения. Ведь после распада СССР и Варшавского договора НАТО фактически потеряло этот смысл и долго и мучительно его искало. А Путин предоставил и смысл, и такие вызовы, которые позволили НАТО возродиться. И приток "свежей крови" в виде Финляндии и Швеции, которые долгое время сохраняли нейтралитет – наглядное тому подтверждение", – отмечает политолог.

По его мнению, всё, что делает Путина "во имя блага России", реализуется с точностью наоборот от первоначальных планов. Напал на Украину – сплотил украинцев, и Запад. Боролся с НАТО – получил расширение НАТО. Хотел передела мира на свой вкус, возрождения РФ как мощного геополитического игрока – получил страну-изгоя. И так далее…

"Да, возможность скорого вступления Финляндии и Швеции в НАТО радикально увеличивает вероятность применения Россией тактического ядерного оружия. Но не думаю, что Путин пойдет на подобное. Точнее – что ему позволят пойти на такое, – уточняет Андрей Окара. – Судя по всему, Западный мир перейдет к новому типу отношений с РФ. И эти отношения будут исходить из того, что Россия – не регион лидер, не мировая держава, а страна-изгой. В Кремле мечтали о новом мировом порядке с тремя основными полюсами – РФ, США и Китай. Но в новом раскладе после российско-украинской войны (чем бы и когда бы она не закончилась) РФ будет иметь лишь статус мирового изгоя, страны, которая должна контролироваться западным сообществом. И я не исключаю, что Запад по отношению к РФ будет проводить политику а-ля финляндизации, как СССР в свое время касательно Финляндии. Речь о подчинении политики одной страны политике большей (как правило – соседней) страны при номинальном сохранении суверенитета".

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