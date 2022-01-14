Наступление с моря: эксперт рассказал, возможен ли такой сценарий военной интервенции со стороны России

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Козлова Альбіна
Джейк Салливан, советник президента США по вопросам нацбезопасности, сообщил, что разведывательное сообщество не дает информации о том, что россияне окончательно решили прибегнуть к военным действиям против Украины.
Морской флот Украины, фото Facebook
В свою очередь Андрей Тарасов, заместитель командующего ВМС, подчеркнул, что российские силы могут организовать высадку морского десанта. По его словам, они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах и, в том числе, и в Крыму.
В эфире канала "Украина 24" военный эксперт Сергей Грабский рассказал, следует ли беспокоиться из-за вероятных атак украинского флота в Черном море. Ведь военные корабли России вроде бы под предлогом учений глушат связь, нарушая навигацию на украинских судах, перекрывает участки украинским кораблям в Азовском море.
Эксперт говорит, что действительно, если сравнивать исключительно соотношение украинских и российских кораблей, то бесспорно преимущество и качественное, и количественное есть на стороне российского флота. Однако следует учитывать другие факторы, действующие в акватории Черного моря, а именно присутствие флотов стран НАТО. К слову, турецкий черноморский флот самый большой из всех флотов черноморских стран вместе взятых.
По его мнению, именно наличие кораблей НАТО в Черном море должно стать сдерживающим фактором агрессивных действий России.
Как сообщал портал "Комментарии", российские войска могут разместить в других странах в Южной Америке.
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