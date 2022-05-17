Наступление на Северодонецк захлебнулось: в Генштабе рассказали, что остановило врага

Российские военные, которым удалось выжить, наверняка на всю жизнь будут помнить населенный пункт Сиротино, где им пришлось понесли огромные потери и отступили на Северодонецком направлении, которое в битве за Донбасс является ключевым для оккупантов. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в Генштабе ВСУ.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В строительстве отмечается, что на Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении – осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление. В Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию. На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел. На Авдеевском направлении кафиры вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели. На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледара, успеха не имел. В Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводили, обстреливали наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

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