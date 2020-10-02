Наступление коронавируса: какие регионы поражены больше всего

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Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине, похоже, пошел в агрессивное наступление. Уже третий день подряд медики отчитываются о рекордных показателях новых случаев. В этот раз за сутки положительные результаты тестов на Covid-19 получили из лаборатории еще 4633 украинцев. Об этом говорится на сайте СНБО.
Борьба с коронавирусом. Фото: gazeta.ru
Не удается остановить темпы распространения коронавируса в Киеве и Харьковской области. За вчера количество пациентов с Covid-19 там снова выросло более чем на 400 человек. В эпицентре эпидемии оказалась и Днепропетровщина. Там за сутки число больных увеличилось на 334 человека. В Одесской области зафиксировали почти 3 сотни новых больных.
В целом общее количество инфицированных по состоянию на утро 2 октября в Украине — 217 661 человек. В регионах ситуация следующая:
г. Киев — 23602 случая (+447);
Львовская область — 20826 случаев (+236);
Харьковская область — 19588 случаев (+460);
Черновицкая область — 14787 случаев (+182);
Одесская область — 14069 случаев (+280);
Тернопольская область — 13996 случаев (+229);
Ивано-Франковская область — 13968 случаев (+131);
Ровенская область — 12770 случаев (+216);
Закарпатская область — 10004 случая (+86);
Киевская область — 9428 случаев (+149);
Волынская область — 8325 случаев (+131);
Винницкая область — 6452 случая (+144);
Хмельницкая область — 6432 случая (+244);
Днепропетровская область — 6422 случая (+334);
Житомирская область — 6265 случаев (+177);
Сумская область — 4677 случаев (+242);
Черниговская область — 4409 случаев (+155);
Черкасская область — 4295 случаев (+130);
Запорожская область — 4284 случая (+156);
Донецкая область — 3650 случаев (+93);
Николаевская область — 3369 случаев (+99);
Полтавская область — 2512 случаев (+167);
Херсонская область — 1250 случаев (+82);
Кировоградская область — 1141 случай (+14);
Луганская область — 1140 случаев (+49);
Болеет на данный момент 116 609 украинцев. 96 591 пациент смог коронавирус победить. Из них 2148 получили негативные повторные тесты накануне.
За вчера коронавирус унес жизни еще 68 украинцев. А общее количество погибших от осложнений Covid-19 теперь составляет 4261 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему Илон Маск не хочет вакцинироваться от коронавируса.
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