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Наступление коронавируса: какие регионы поражены больше всего

В Украине фиксируют третий коронавирусный рекорд подряд

сегодня, 09:27
Автор:

Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине, похоже, пошел в агрессивное наступление. Уже третий день подряд медики отчитываются о рекордных показателях новых случаев. В этот раз за сутки положительные результаты тестов на Covid-19 получили из лаборатории еще 4633 украинцев. Об этом говорится на сайте СНБО.

Наступление коронавируса: какие регионы поражены больше всего

Борьба с коронавирусом. Фото: gazeta.ru

Не удается остановить темпы распространения коронавируса в Киеве и Харьковской области. За вчера количество пациентов с Covid-19 там снова выросло более чем на 400 человек. В эпицентре эпидемии оказалась и Днепропетровщина. Там за сутки число больных увеличилось на 334 человека. В Одесской области зафиксировали почти 3 сотни новых больных.

В целом общее количество инфицированных по состоянию на утро 2 октября в Украине — 217 661 человек. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 23602 случая (+447)

Львовская область — 20826 случаев (+236); 

Харьковская область — 19588 случаев (+460)

Черновицкая область — 14787 случаев (+182)

Одесская область — 14069 случаев (+280);

Тернопольская область — 13996 случаев (+229);

Ивано-Франковская область — 13968 случаев (+131);

Ровенская область — 12770 случаев (+216);

Закарпатская область — 10004 случая (+86);

Киевская область — 9428 случаев (+149);

Волынская область — 8325 случаев (+131)

Винницкая область — 6452 случая (+144)

Хмельницкая область — 6432 случая (+244);

Днепропетровская область — 6422 случая (+334);

Житомирская область — 6265 случаев (+177);

Сумская область — 4677 случаев (+242);

Черниговская область — 4409 случаев (+155);

Черкасская область — 4295 случаев (+130);

Запорожская область — 4284 случая (+156);

Донецкая область — 3650 случаев (+93);

Николаевская область — 3369 случаев (+99);

Полтавская область — 2512 случаев (+167)

Херсонская область — 1250 случаев (+82);

Кировоградская область — 1141 случай (+14);

Луганская область — 1140 случаев (+49)

Болеет на данный момент 116 609 украинцев. 96 591 пациент смог коронавирус победить. Из них 2148 получили негативные повторные тесты накануне. 

За вчера коронавирус унес жизни еще 68 украинцев. А общее количество погибших от осложнений Covid-19 теперь составляет 4261 человек. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему Илон Маск не хочет вакцинироваться от коронавируса


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