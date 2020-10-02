Наступление коронавируса: какие регионы поражены больше всего

Коронавирус в Украине, похоже, пошел в агрессивное наступление. Уже третий день подряд медики отчитываются о рекордных показателях новых случаев. В этот раз за сутки положительные результаты тестов на Covid-19 получили из лаборатории еще 4633 украинцев. Об этом говорится на сайте СНБО.

Борьба с коронавирусом. Фото: gazeta.ru

Не удается остановить темпы распространения коронавируса в Киеве и Харьковской области. За вчера количество пациентов с Covid-19 там снова выросло более чем на 400 человек. В эпицентре эпидемии оказалась и Днепропетровщина. Там за сутки число больных увеличилось на 334 человека. В Одесской области зафиксировали почти 3 сотни новых больных.

В целом общее количество инфицированных по состоянию на утро 2 октября в Украине — 217 661 человек. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 23602 случая (+447);



Львовская область — 20826 случаев (+236);

Харьковская область — 19588 случаев (+460);



Черновицкая область — 14787 случаев (+182);

Одесская область — 14069 случаев (+280);

Тернопольская область — 13996 случаев (+229);



Ивано-Франковская область — 13968 случаев (+131);

Ровенская область — 12770 случаев (+216);

Закарпатская область — 10004 случая (+86);

Киевская область — 9428 случаев (+149);



Волынская область — 8325 случаев (+131);

Винницкая область — 6452 случая (+144);

Хмельницкая область — 6432 случая (+244);

Днепропетровская область — 6422 случая (+334);



Житомирская область — 6265 случаев (+177);

Сумская область — 4677 случаев (+242);



Черниговская область — 4409 случаев (+155);

Черкасская область — 4295 случаев (+130);



Запорожская область — 4284 случая (+156);

Донецкая область — 3650 случаев (+93);



Николаевская область — 3369 случаев (+99);

Полтавская область — 2512 случаев (+167);

Херсонская область — 1250 случаев (+82);



Кировоградская область — 1141 случай (+14);

Луганская область — 1140 случаев (+49);

Болеет на данный момент 116 609 украинцев. 96 591 пациент смог коронавирус победить. Из них 2148 получили негативные повторные тесты накануне.

За вчера коронавирус унес жизни еще 68 украинцев. А общее количество погибших от осложнений Covid-19 теперь составляет 4261 человек.

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