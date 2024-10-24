Наступательная украинизация: как в Украине усиливают контроль за языковым законом

В Украине стартовал новый этап языковой политики, получивший название "наступательная украинизация". Как заявил языковой омбудсмен в интервью для издания "Украинская правда", это означает строгий контроль за исполнением языкового законодательства во всех сферах общественной жизни.

Тарас Кремень

По словам омбудсмена, в прошлом власти не могли полностью влиять на отдельные медиа или сферу обслуживания, где использование украинского языка оставалось на недостаточном уровне. Однако в настоящее время внедрены механизмы мониторинга, контроля и даже наказания для игнорирующих языковой закон.

“Раньше мы не могли повлиять, скажем, на отдельные медиа, потому что в полном объеме не работала статья, предусматривающая обязательность украинского языка в сфере культуры; не могли давить на сферу обслуживания – а это многомиллионное сообщество пользователей и услуг, – и сегодня такого уже нет. У нас есть инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования”, — отметил Тарас Кремень .

Читайте на портале "Комментарии" - Одесщина оказалась среди трех областей Украины с наибольшим количеством нарушений языкового законодательства. Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зафиксировал множество случаев игнорирования государственного языка в сфере информации для общего ознакомления. Всего с начала года поступило 235 обращений.

Кроме того, "Комментарии" писали, что процент украинцев, полностью отказавшихся от русскоязычного информационного продукта, достиг почти 80%. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время брифинга в Медиацентре Украины.

