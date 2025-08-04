Настроения украинцев резко изменились: социологи показали данные опроса

В июне 2025 года экономические ожидания украинцев изменились в худшую сторону. В частности, граждане опасаются роста безработицы и повышения курса доллара. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Соцопрос. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что индекс потребительских настроений составил 75,7 п., что на 3,6 п. ниже показателя мая.

Индекс текущего положения снизился на 3,1 п. до 57,2 пунктов. Индекс экономических ожиданий снизился на 3,9 п. до 88,1 пунктов.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 7,5 п. и составляет 128,5 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,1 п. и составляет 182 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 146,1 п.

"В июне 2025 года наблюдаем некоторое ухудшение в потребительских настроениях украинцев. Незначительное ухудшение происходит по всем показателям: население несколько более негативно оценивает, как текущее положение, так и имеет более негативные экономические ожидания. Кроме этого, население Украины несколько больше опасается роста уровня безработицы и девальвации валюты", — комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследователи отметили, что индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса меньше 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

По данным опроса компании Info Sapiens, большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют. Две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме обмена валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в каком году украинцы начнут возвращаться домой: прогноз НБУ.



