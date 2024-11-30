Настоящий апокалипсис: Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну

Очередные ядерные угрозы Путиным спровоцировали разговоры о реальной возможности ядерной войны. Как передает портал "Комментарии", издание Newsweek проанализировало возможные последствия гипотетического ядерного удара по самой России (по Москве), а также по столицам ее ключевых союзников – китайскому Пекину и северокорейскому Пхеньяну.

Ядерный взрыв. Фото из открытых источников

Анализ Newsweek базируется на картах, созданных историком ядерных технологий Алексом Веллерстайном. В рассматриваемых ситуациях анализируется эффект от использования B-83 – самой большой ядерной боеголовки, которая сейчас есть в арсенале США.

Радиус огненного шара (малый желтый круг на картах), в котором все будет испаряться из-за бешеной температуры, поднимающейся до миллионов градусов, охватит примерно 2,6 квадратных километра. Более умеренный радиус поражения взрывом (малый серый круг на картах), охватывающий 107 квадратных километров, уничтожит жилые дома и, вероятно, вызовет массовые пожары.

Любой человек, находящийся в зоне 340 квадратных километров вокруг точки взрыва (радиус теплового излучения: более широкий оранжевый круг) рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, "часто безболезненные, поскольку они разрушают болевые нервы", что может вызвать серьезные рубцы, инвалидность и приведет к возможным ампутациям.

В радиусе легкого повреждения взрывом (более широкий серый круг), 860 квадратных км вокруг взрыва, следует ожидать, что стеклянные окна разобьются, что может вызвать травмы.

По указанному сценарию в Пхеньяне погибли бы ориентировочно 1,3 млн человек и еще 1,1 млн получили бы ранения.

В Москве около 1,3 млн погибли бы, а 3,7 млн получили бы ранения.

В Пекине 1,5 млн человек погибли, а около 3,3 млн получат ранения.

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