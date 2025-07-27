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Настоящий ад: в Европе установился новый температурный рекорд

В Турции зафиксирован новый температурный рекорд континентальной Европы.

27 июля 2025, 17:05
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Автор:
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Slava Kot

В Турции зафиксирована рекордная температура воздуха за всю историю наблюдений в континентальной Европе. Отметка на термометре впервые превысила 50 градусов, что почти на 2 градуса выше, чем предыдущий рекорд.

Настоящий ад: в Европе установился новый температурный рекорд

В Турции зафиксировали самую высокую температуру в Европе. Фото из открытых источников

25 июля в районе Силопи юго-восточной провинции Турции Ширнак метеорологи зафиксировали температуру воздуха на уровне 50,5 градусов выше нуля. Это на 1,7 градуса выше предыдущего рекорда в 48,8 градуса, который был зафиксирован на Сицилии в августе 2021 года. Эти данные обнародовала Государственная метеорологическая служба Турции, подчеркивая, что измерения производились по международным стандартам в затененной среде на высоте 2 метров над уровнем земли.

Предыдущий рекорд, установленный в Италии, был официально признан Всемирной метеорологической организацией (ВМО) только в январе 2024 года после тщательной проверки оборудования и методологии. Еще раньше, в 1977 году, самой высокой температурой континентальной Европы считались 48,0 градуса, установленных в греческих городах Афины и Элефсина, однако эта цифра не имеет подтверждения со стороны ВМО

По данным турецких метеорологов, в тот же день температура воздуха в 31 провинции страны превысила 40 градусов и в отдельных регионах была на 6-12 градусов выше среднесезонных норм.

Эксперты ВМО отмечают, что эти температурные пики не исключения, а симптомы более широкой климатической тенденции. По их словам, эти рекорды – это лишь маркеры того, как быстро меняется наш климат. Климатологи предупреждают, что в условиях глобального потепления новые рекорды будут усиливаться. Даже в ближайшие годы температура в Европе может снова превысить отметку в 50 градусов, особенно на юге континента, где жара становится все интенсивнее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о температурном рекорде Украины.

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Источник: https://www.turkiyetoday.com/lifestyle/turkiye-sets-new-european-temperature-record-with-505c-in-sirnak-province-3204685
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