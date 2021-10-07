«Наср*ть на госбюджет, свой карман ближе»: эксперт рассказал, какие АЗС уклоняются от уплаты налогов

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Кравцев Сергей
На топливном рынке Украины царит бардак и хаос. Ведь мало кто знает, как разница в налоговой нагрузке на одну АЗС между сетями первой десятки. А разница составляет 33 раза. Это расстояние между ОККО и Sun Oil. А между нагрузкой на литр и вовсе пропасть – 22 раза. Настолько больше в 2020 году платила сеть Shell, чем "Авантаж 7" (1,79 против 0,08 грн/л). При этом первая за последние года построила 1-2 новых комплекса, а вторая строит их по 3-5 штук в год, каждый – по 1 млн долларов и более. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
АЗС Фото: из открытых источников
Он добавляет, также понятно, почему БРСМ, "Авантаж" и прочие так называемые дискаунтеры "забили" на налоги. Это бизнес, каждый сам за себя. Зачем платить в бюджет, если можно скупить заправки у тех лузеров, кто больше не могут с тобой конкурировать? Владелец БРСМ вообще живет в Италии, ему все равно на тот украинский госбюджет. Удивительно, но вот чужестранцам из Shell’у, наоборот, не все равно, платят как надо.
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