logo
Русский Українська

BTC/USD

54573.28

ETH/USD

3592.43

LTC/USD

185.92

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события «Наср*ть на госбюджет, свой карман ближе»: эксперт рассказал, какие АЗС уклоняются от уплаты налогов
commentss НОВОСТИ Все новости

«Наср*ть на госбюджет, свой карман ближе»: эксперт рассказал, какие АЗС уклоняются от уплаты налогов

Самые мощные АЗС развиваются за счет уклонения от уплаты налогов

сегодня, 11:08
Автор:

Кравцев Сергей

На топливном рынке Украины царит бардак и хаос. Ведь мало кто знает, как разница в налоговой нагрузке на одну АЗС между сетями первой десятки. А разница составляет 33 раза. Это расстояние между ОККО и Sun Oil. А между нагрузкой на литр и вовсе пропасть – 22 раза. Настолько больше в 2020 году платила сеть Shell, чем "Авантаж 7" (1,79 против 0,08 грн/л). При этом первая за последние года построила 1-2 новых комплекса, а вторая строит их по 3-5 штук в год, каждый – по 1 млн долларов и более. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

«Наср*ть на госбюджет, свой карман ближе»: эксперт рассказал, какие АЗС уклоняются от уплаты налогов

АЗС Фото: из открытых источников

"Мои кумиры из БРСМ за 2020 год выросли на 30 АЗС, купили нефтебазу, стали спонсором "Шахтера". Всего потратили минимум 20 млн долларов. А налогов платили на литр немногим больше "Авантажа". 16 копеек с литра! Полпроцента от стоимости! Половина процента, Карл! Допустим, мне понятно, почему люди едут на БРСМ и "Авантаж". Наср*ть на госбюджет, свой карман ближе, каждый сам за себя!", – пишет Сергей Куюн.

Он добавляет, также понятно, почему БРСМ, "Авантаж" и прочие так называемые дискаунтеры "забили" на налоги. Это бизнес, каждый сам за себя. Зачем платить в бюджет, если можно скупить заправки у тех лузеров, кто больше не могут с тобой конкурировать? Владелец БРСМ вообще живет в Италии, ему все равно на тот украинский госбюджет. Удивительно, но вот чужестранцам из Shell’у, наоборот, не все равно, платят как надо.

"Мне непонятно другое: чем у нас занимается Государственная налоговая служба? Или там все слепые? Как можно не замечать такого беспредела? Мы выколупываем данные откуда только можно, тратим на анализ недели, а вы имеете всю информацию на своих мониторах и не делаете ничего! То вам законов не хватает, то у вас полномочий в карантин не хватает… На деле не хватает вам совести. 10,5 млрд грн можно поднять с АЗС, заставив их платить хотя бы по средней планке лидеров рейтинга 2020 года", – резюмировал Сергей Куюн.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Великобритании начался топливный кризис.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/SergeyKuyun/posts/1824255417745223
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ