Насмешки над медиками – это не митинг антивакцинаторов, это невыплата им доплат - эксперты о ситуации в стране

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Козлова Альбіна
Эксперты обсудили митинг возле парламента, фото из открытых источников
В эфире ток-шоу "Сегодня" эксперты обсудили с ведущими, как проходит вакцинация в Украине и митинг антивакцинаторов, который состоялся 3 ноября.
Политический аналитик Дмитрий Корнийчук убежден, что насмешка над медиками — это не то, что назвал министр здравоохранения. Эксперт говорит, что власти должны с уважением относиться к людям, которые не прививаются, а также власти должны вместо постов в соцсетях показывать собственный пример — на камеры вакцинироваться.
Политолог Алексей Якубин, комментируя протесты граждан, подчеркнул, что всегда будет какая-то часть людей в обществе, которая не будет готова слышать доводы разума по разным причинам. Эксперт обращается к статистике и говорит, что 97-98% сложных случаев протекания болезни – это невакцинированные люди.
Петр Олещук, политолог, подчеркнул, что в Украине тема вакцинации сразу приобрела политизированный характер и превратилась в тему политической борьбы, что в свою очередь тоже способствовало формированию недоверия у украинцев к прививке вакцинами. По мнению эксперта, именно этим Украина отличается от других стран. Кроме того, он отмечает, что в Украине причины провала информационной кампании сформировались еще тогда, когда по телевизору начали с 90-х годов показывать не научные программы, а начали рассказывать о ведьмах и экстрасенсах. Потому неудивительно, что некоторые люди не воспринимают научные доводы.
Как сообщал портал "Комментарии", "красных зон" в стране может прибавиться.
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