Насмешки над медиками – это не митинг антивакцинаторов, это невыплата им доплат - эксперты о ситуации в стране

Эксперты обсудили митинг возле парламента, фото из открытых источников

В эфире ток-шоу "Сегодня" эксперты обсудили с ведущими, как проходит вакцинация в Украине и митинг антивакцинаторов, который состоялся 3 ноября.



Политический аналитик Дмитрий Корнийчук убежден, что насмешка над медиками — это не то, что назвал министр здравоохранения. Эксперт говорит, что власти должны с уважением относиться к людям, которые не прививаются, а также власти должны вместо постов в соцсетях показывать собственный пример — на камеры вакцинироваться.



"Украина провалила информационную кампанию по вакцинации. Ляшко называет насмешкой над медиками митинг антивакцинаторов. Насмешки над медиками – это когда им не выплачивают обещанные 300% доплат. С одной стороны, пусть власть выполнит те обязательства, которые она взяла перед медиками, а не переводит стрелки на антивакцинаторов. С другой, пусть власти обращаются к людям, которые не вакцинированы, с уважением. В США Байден три раза публично вакцинировался и таким образом отпали все вопросы о безопасности вакцины Pfizer-BioNTech", — говорит Корнийчук.

Политолог Алексей Якубин, комментируя протесты граждан, подчеркнул, что всегда будет какая-то часть людей в обществе, которая не будет готова слышать доводы разума по разным причинам. Эксперт обращается к статистике и говорит, что 97-98% сложных случаев протекания болезни – это невакцинированные люди.

"Вакцинация конечно не является панацеей, это очевидно. Но она помогает действительно легче переносить болезнь. И так понятно, что имеющиеся вакцины — они экспериментальные, но у нас есть выбор вакцин. Есть вакцины нового поколения — это Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.", – рассказывает эксперт.

Петр Олещук, политолог, подчеркнул, что в Украине тема вакцинации сразу приобрела политизированный характер и превратилась в тему политической борьбы, что в свою очередь тоже способствовало формированию недоверия у украинцев к прививке вакцинами. По мнению эксперта, именно этим Украина отличается от других стран. Кроме того, он отмечает, что в Украине причины провала информационной кампании сформировались еще тогда, когда по телевизору начали с 90-х годов показывать не научные программы, а начали рассказывать о ведьмах и экстрасенсах. Потому неудивительно, что некоторые люди не воспринимают научные доводы.



Как сообщал портал "Комментарии", "красных зон" в стране может прибавиться.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!