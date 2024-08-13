Насильственная русификация: как украинские дети жили в оккупации

Шесть украинских детей успешно вернулись с временно оккупированных территорий, где их заставляли ассимилироваться к вражеской культуре. Семья из Запорожской и Херсонской областей, которые находятся в безопасности, рассказывают о принудительной русификации и вторжении в их пространство отчаяния и страха. Об этом сообщает Омбудсман Лубинец.

На Родину удалось вернуть 6 украинских деток из ВТО

По словам родителей, их дети испытали принуждение посещать русские школы и праздновать русские праздники, а также давление на получение документов российского образца.

“В семьи в квартиру врывались вооруженные россияне, которые осуществляли безосновательные обыски. Чувство бесправности, ограниченности, осознания того, какое будущее ожидает детей – стало толчком для выезда”, — делится родители.





Одна из семей уже посетила Центр защиты прав ребенка, где им предоставили консультации и поддержку. К важной миссии присоединились также работники Черкасской области, которые сотрудничали с ОО "Объединение многодетных семей "Крылья" и "Каритас-Спес Украина".







"В очередной раз подчеркиваю, что Украина готова к возвращению каждого и будет оказывать базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. А стражи порядка зафиксируют все преступления россиян, свидетелями или жертвами которых стали наши дети”, — отметил Лубинец.

Если ваш ребенок исчез, и вы как законный его представитель не знаете его местонахождение — обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102.

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