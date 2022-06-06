Насилие россиян в Украине обсудят на уровне ООН: есть ли в этом смысл – к чему могут прийти

Совет безопасности ООН в понедельник, 6 июня, соберется на заседание по Украине. Темой заседания станет сексуальное насилие во время военных действий на территории нашей страны, а также торговля людьми в контексте войны в Украине. Чего ожидать от этого заседания и от ООН в целом в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ООН. Фото - из открытых источников

Все подобные заседания – это просто говорильня на высоком уровне

Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский рассуждает так:

"К сожалению, ООН как площадка является не эффективной с точки зрения результатов тех или иных обсуждений. У России есть право вето, она его использует в Совете безопасности ООН – и блокирует любые инициативы международных партнеров. Так что, по факту, все подобные заседания – это просто говорильня на высоком уровне".

При этом Павел Лисянский считает, что на сегодняшнее заседании, раз уж его собирают, следовал бы выступить спецпредставителю ООН по сексуальному насилию, а также соответствующим общественным организациям из Украины.

Следует постоянно говорит о военных преступлениях россиян

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, ООН пытается в ситуации российского вторжения в Украину делать, что возможно, используя те инструменты, какими располагает. И которые РФ не может заблокировать, используя право вето в Совбезе ООН.

"Так что такие заседания – это не просто формальность, – считает эксперт. – Следует постоянно говорит о военных преступлениях россиян. И вопросы того же сексуального насилия, и в целом резкое обострение гуманитарной ситуации, прав человека в результате этой войны – то, на чем ООН должна делать акценты". Другое дело, что РФ как член Совбеза ООН имеет возможность блокировать отдельные инициативы и резолюции. Однако есть еще Генеральная Ассамблея ООН, которая может такие резолюции принимать. И мы помним, что именно ГА ООН принимала резолюции в поддержку Украины".

Алексей Якубин думает, что ООН накапливает информацию о преступлениях государства-агрессора. И будет ее использовать.

"Тем более, что украинская власть в целом и Владимир Зеленский в частности активно поднимают на всех площадках вопрос привлечения России к ответственности за все злодеяния, что она сотворила и продолжает творить, – отмечает эксперт. – Также актуализировалась тема реформирования Совбеза ООН. Если организация не сможет продемонстрировать эффективного ответа на преступления России, это приведет к тому, что дискуссии о необходимости такого реформирования станут еще актуальнее. Об этом, кстати, говорит не только Украина, но и та же Турция".

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