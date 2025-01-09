Нарушение Конституции: Зеленский не подписал закон о запрете мобилизации для ограниченно годных до 25 лет

9 октября 2024 года Верховная Рада приняла закон 113979-д, запрещающий мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих статус ограниченно годных. Этот закон стал результатом длительных обсуждений и дискуссий среди депутатов, говорится в издании Lb.ua.

Владимир Зеленский. Фото: УНН

15 октября того же года спикер парламента Руслан Стефанчук подписал закон и направил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому. По украинской Конституции глава государства должен был подписать этот документ в течение 15 дней или наложить вето. Впрочем, поскольку президент не предпринял никаких этих действий, закон остался без подписи, что вызвало недоразумение в обществе. Такие случаи, когда законодательные акты не подписываются президентом, становятся все более распространенными. С 2019 года их накопилось более 30-ти.

После принятия вышеупомянутого закона он оставался без подписи более четырех месяцев. Летом прошлого года депутаты обнаружили серьезные пробелы в существующем законодательстве по мобилизации, в частности, отмены нормы, запрещающей призыв мужчин до 25 лет, которые имели статус "непригодный в мирное время" или "ограниченно пригодный в военное". После активных обсуждений в августе было принято решение предложить компромиссный вариант, запрещающий мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет с таким статусом.

9 октября Верховная Рада проголосовала за обновленную версию закона, в которой была убрана норма, касающаяся демобилизации уже мобилизованных лиц. Вместо этого планировалось разработать отдельный закон для решения этого вопроса.

Хотя закон был подписан спикером и направлен президенту для подписи, он так и не был подписан. Оппозиционные депутаты неоднократно обращались в Офис Президента с требованиями объяснить, почему подписание задерживается, поскольку многие родственники лиц, мобилизованных с серьезными заболеваниями, выражают тревогу из-за такой ситуации.

Конституция Украины предусматривает, что если президент не вернул закон на повторное рассмотрение в течение 15 дней, то документ считается подписанным и вступает в силу. Член оборонного комитета Федор Вениславский пояснил, что вопрос о неподписании закона следует адресовать Офису Президента. В то же время он добавил, что спикер не имеет права подписывать его без вето президента.

Руслан Стефанчук также отметил, что некоторые законы, принятые еще в 2019 году, утратили актуальность, но отметил необходимость решения вопроса с задержанными законами.

По данным Движения ЧЕСТНО, по состоянию на конец 2024 года более 30 законов ждут подписи президента. Одним из таких является закон №2260, предусматривавший введение электронного взаимодействия граждан с государственными учреждениями, но уже устаревший. Еще один пример — градостроительная реформа, также оставшаяся без подписи из-за общественного резонанса и критики. Также глава государства до сих пор не подписал инициированный спикером Рады Стефанчуком законопроект об отмене перевода часов.

Юристы, в частности, Андрей Магера и Леонид Емец, считают, что задержка с подписанием нарушает Конституцию, поскольку президент обязан действовать в течение определенного срока: подписать или вернуть закон на повторное рассмотрение. В противном случае документ вступает в силу автоматически.

Портал "Комментарии" писал, что за пять лет работы Верховной Рады девятого созыва президент Украины Владимир Зеленский воспользовался правом вето 46 раз. Чаще всего это касалось законопроектов, вносивших изменения в правовую политику и отраслевое развитие. Такие данные обнародовала организация "Честно" по итогам пятилетней деятельности Совета.