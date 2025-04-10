Народным целителям в Украине больше не требуется разрешение на работу

В Украине отменено требование о специальном разрешении для практики народной медицины, введенное еще в 2012 году. Это решение было принято в рамках постановления от 8 апреля 2025 г. № 400.

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Согласно новому постановлению, правительство отменило решение от 3 декабря 2012 года № 1145, которое регулировало порядок предоставления специальных разрешений для занятия народной медициной (целительством).

В 2018 году исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун высказала идею отменить требование получения специальных разрешений для народных целителей. Тогда в Министерстве здравоохранения предлагали признать народную медицину как метод оздоровления и лечения, основанный на многовековых традициях, не требующий государственной регистрации.

По словам Супрун, поскольку современная медицина не признает методы целителей и знахарей эффективными и безопасными, государство не должно предоставлять разрешительные документы на их использование.

Также Минздрав предложил запретить рекламу народной медицины.

Народные целители – это лица, использующие традиционные или альтернативные методы лечения, передаваемые из поколения в поколение. В Украине их деятельность не полностью урегулирована законом, хотя в большинстве стран народная медицина не часть официальной медицины, но и не запрещена.

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