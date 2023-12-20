Наркозно-дыхательный аппарат спасет не одну жизнь в Донецкой области благодаря Фонду Дениса Парамонова, БФ молодежной инициативы "Надія" и HopeUA

Благодаря Фонду Дениса Парамонова, Благотворительному фонду молодежной инициативы "Надія" и Благотворительному фонду HopeUA удалось обеспечить новейшим медицинским оборудованием больницы в Донецкой области. Одно из медучреждений получило такой нужный для лечения пациентов наркозно-дыхательный аппарат вместе с компрессором, а еще — современный аппарат для УЗИ. Об этом меценатская организация сообщает на своем сайте.

Благотворительные фонды передали больницы на Востоке Украины современное медоснащение

Сегодня больницы в Донецкой области крайне нуждаются в повышенном внимании, ведь пациентов здесь очень много. Одно из медучреждений нуждалось именно в наркозно-дыхательном аппарате, которым и была обеспечена больница. Это устройство необходимо для подготовки пациентов к хирургическим операциям, подавая дозированное количество специальных газообразных и жидких препаратов, чтобы ввести человека в состояние наркоза.





Кроме этого, еще одна больница в Донецкой области получила от благотворительных фондов современный УЗИ-аппарат, что поможет качественно выполнять диагностику пациентам.

"Мы все понимаем, что на Востоке Украины ситуация крайне тяжелая, а людей, нуждающихся в медицинской помощи, становится только больше. Врачи работают на грани своих возможностей, поэтому их труд нужно облегчать. Современный наркозно-дыхательный аппарат и УЗИ-аппарат значительно улучшат качество медицинских услуг для пациентов. Мы же вместе с партнерами не останавливаемся на этом, продолжая снабжать больницы страны всем необходимым", — отметили в Фонде Дениса Парамонова.





В течение года Фонд Дениса Парамонова, БФ молодежной инициативы "Надія" и HopeUA уже неоднократно помогали медучреждениям в Донецкой области. К примеру, сюда были доставлены современный МРТ-аппарат для высокой точности диагностирования пациентов, а также КТ-аппараты и много устройств для проведения УЗИ. Кроме того, медикам были предоставлены подогреватели инфузионных растворов, специальные ультразвуковые скальпели и медицинские мониторы.

"Здесь, на передовой, титаническими усилиями военных, медиков, волонтеров и местных жителей, приближается мир и наша победа. А мы помогали, помогаем и будем это делать столько, сколько потребуется!" – рассказал амбассадор Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія", известный композитор Евгений Хмара.





В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль подчеркнул, что все оборудование, доставленное на Донбасс, работает в разных медучреждениях вдоль линии фронта и помогает медикам лечить наших защитников.

"И когда врачи пишут, что предоставленное оборудование спасло жизнь военного, помогло сохранить ему конечности или было использовано в сверхсложной операции, понимаешь, насколько это важно", — отметил Валерий Дубиль.

В рамках этой же благотворительной миссии Фонд Дениса Парамонова вместе с партнерами также доставили в больницы Покровская, Торецка и Краматорска разнообразное медицинское оборудование, а также средства защиты и строительные материалы.

К обеспечению этих больниц всем необходимым присоединились компания "Медирент", Катион Инвест, Корпорация "Биосфера", БУДХАУСГРУПП, "Дойч-Фарм", фонд GEM в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation, EltechTrust, Revival Foundation, сеть строительных магазинов "33 квадратных метра", ЧАО "ЦОФ Мирноградская", ООО "Краснолиманское".