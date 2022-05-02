Нардепы рассматривают возможность зонирования территории Украины: что это значит

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Козлова Альбіна
В Украине депутаты предлагают ввести зонирование территорий для более эффективного развития и поддержки бизнеса и объектов инфраструктуры. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа".
Верховная Рада, фото из открытых источников
Речь идет о зоне на три вида территорий – глубокий тыл, прифронтовые зоны и зоны боевых действий и временно оккупированные территории. По словам вице-спикера Александра Корниенко, это позволит подготовить и разработать порядок экономической и социальной поддержки с учетом новых обстоятельств.
Также он добавил, что в зонах будут реализовывать разные экономические модели, вероятно, разное налогообложение для бизнеса, разные стимулы и т.д. Правительство с учетом зонирования будет принимать во внимание различные социальные и экономические условия и разрабатывать проекты поддержки и развития областей.
Корниенко подчеркнул, что планировалось для лучшего развития экономики ввести зонирование в мирное время. Тогда для планирования деятельности и программ поддержки правительства были бы учтены исторические, географические особенности областей.
Сейчас для тыловых областей будет разработана программа для привлечения инвесторов и восстановления полноценного функционирования бизнесменов. Координировать процесс разработки зонирования областей Министерство развития общин и территорий.
В парламенте по этой теме продолжаются дискуссии, есть законопроект, над ним работают в профильном комитете и Офисе президента.
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