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Нардепы рассказали, как будут праздновать Новый год и как проведут 2021-й

Оппозиция и "слуги" поделились, будут ли проводить новогодние корпоративы внутри фракций и депутатских объединений

сегодня, 17:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Народные депутаты из разных партий рассказали, как будут встречать Новый год и проводятся ли в их партиях новогодние корпоративы. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Нардепы рассказали, как будут праздновать Новый год и как проведут 2021-й

Нардепы рассказали, как планируют праздновать Новый год, фото из открытых источников

Ростислав Тистик из партии "Слуга народа" сообщил, что обсуждений по новогоднему корпоративу внутри фракции нет, у каждого свои планы на празднование Нового года.

"Я возвращаюсь на Львовщину, это мой родной регион. Не было никаких дискуссий по поводу каких-то новогодних вечеринок. Лично планирую праздновать Новый год дома, с родителями. Сколько планирую потратить? Не знаю, хочется, чтобы было оливье традиционно и что-то вкусное. У нас в семье приготовлением занимается мать, она очень вкусно готовит", — добавил нардеп.

Инна Совсун, народный депутат от "Голоса", сообщила, что вместо корпоратива ее команда решила разыграть подарки. То есть, каждый анонимно выбрал того, кому будет дарить подарок. В этом году такое празднование состоится 29 декабря. Народные депутаты обменяются книгами.

"Я не планирую никуда ехать, буду проводить праздники дома, с семьей и готовиться к новому политическому сезону. Я не трачу много, не поклонница гигантского застолья и не готовлю на две недели вперед. Самое дорогое блюдо на праздничном столе — это лосось. Я его мариную за два дня до Нового года. А традиционные блюда к Рождеству не очень дорогие", – пояснила депутат.

Нестор Шуфрич рассказал, что внутри фракции проведение новогоднего корпоратива пока не планируется, из-за ситуации в стране. Новый год он будет праздновать с женой и лучшим другом.

Юлия Клименко, член объединения "Справедливость", говорит, что вместо корпоратива будут небольшие посиделки 16 декабря.

"У нас много людей из регионов, они завтра поедут в свои округа. А сегодня мы хотим провести старый год и начать встречать Новый. Буду праздновать дома, мы приглашаем друзей, будем жарить шашлык, есть и наслаждаться жизнью. У меня большая семья. Сколько будет стоить празднование еще не считала. Приблизительно около 200 грн на человека. Знаю, что в ресторанах корпоративы стоят от 1500 до 2000 грн", — добавила Клименко.

Павел Бакунец рассказал, что фракция депутатской группы "Доверие" корпоративов не проводит.

"Бывает, что собираемся на посиделки в разных заведениях. В этом году нет, потому что многие уже сегодня разъезжаются по округам. Поэтому все вместе собираться в этом году не планируем. Буду праздновать в кругу друзей на Яворовщине. Не занимались еще новогодним столом" , – объяснил нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", Тищенко и Корниенко ответили, будут ли проводить новогодний корпоратив для нардепов.


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Источник: https://comments.ua/
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