Нардепы рассказали, как будут праздновать Новый год и как проведут 2021-й

Народные депутаты из разных партий рассказали, как будут встречать Новый год и проводятся ли в их партиях новогодние корпоративы. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Нардепы рассказали, как планируют праздновать Новый год, фото из открытых источников

Ростислав Тистик из партии "Слуга народа" сообщил, что обсуждений по новогоднему корпоративу внутри фракции нет, у каждого свои планы на празднование Нового года.



"Я возвращаюсь на Львовщину, это мой родной регион. Не было никаких дискуссий по поводу каких-то новогодних вечеринок. Лично планирую праздновать Новый год дома, с родителями. Сколько планирую потратить? Не знаю, хочется, чтобы было оливье традиционно и что-то вкусное. У нас в семье приготовлением занимается мать, она очень вкусно готовит", — добавил нардеп.

Инна Совсун, народный депутат от "Голоса", сообщила, что вместо корпоратива ее команда решила разыграть подарки. То есть, каждый анонимно выбрал того, кому будет дарить подарок. В этом году такое празднование состоится 29 декабря. Народные депутаты обменяются книгами.

"Я не планирую никуда ехать, буду проводить праздники дома, с семьей и готовиться к новому политическому сезону. Я не трачу много, не поклонница гигантского застолья и не готовлю на две недели вперед. Самое дорогое блюдо на праздничном столе — это лосось. Я его мариную за два дня до Нового года. А традиционные блюда к Рождеству не очень дорогие", – пояснила депутат.

Нестор Шуфрич рассказал, что внутри фракции проведение новогоднего корпоратива пока не планируется, из-за ситуации в стране. Новый год он будет праздновать с женой и лучшим другом.



Юлия Клименко, член объединения "Справедливость", говорит, что вместо корпоратива будут небольшие посиделки 16 декабря.

"У нас много людей из регионов, они завтра поедут в свои округа. А сегодня мы хотим провести старый год и начать встречать Новый. Буду праздновать дома, мы приглашаем друзей, будем жарить шашлык, есть и наслаждаться жизнью. У меня большая семья. Сколько будет стоить празднование еще не считала. Приблизительно около 200 грн на человека. Знаю, что в ресторанах корпоративы стоят от 1500 до 2000 грн", — добавила Клименко.

Павел Бакунец рассказал, что фракция депутатской группы "Доверие" корпоративов не проводит.

"Бывает, что собираемся на посиделки в разных заведениях. В этом году нет, потому что многие уже сегодня разъезжаются по округам. Поэтому все вместе собираться в этом году не планируем. Буду праздновать в кругу друзей на Яворовщине. Не занимались еще новогодним столом" , – объяснил нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", Тищенко и Корниенко ответили, будут ли проводить новогодний корпоратив для нардепов.



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