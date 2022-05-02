Нардепы предлагают наложить санкции на представителей РПЦ: кто в списке

Народные депутаты зарегистрировали на сайте Верховной Рады проект "Постановления об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против представителей Русской православной церкви" №7332.

Учитывая, что представители российского православия публично одобряют действия властей, направленные на военную агрессию против Украины, геноцид и депортацию украинцев, украинские депутаты предлагают наложить санкции на руководство РПЦ.



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"В системе диктатуры, выстроенной в рф, высшее руководство религиозных объединений находится в тесном взаимодействии с органами власти и спецслужбами, в частности ФСБ, незаконно выполняя функции государственных служащих в религии, реализуя политику россии через имеющиеся у них средства власти и влияния", — говорится в постановлении.

В санкционный список СНБО рекомендовано внести:

— Патриарха московского и всея Руси Кирилла (Гундяева В.М., 20.11.1946 г.р.);

— руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Григория Валерьевича Алфеева, по фамилии отца – Дашевского, 24.07.1966 г.р.);

— заместителя руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерея Николая Балашова (Николая Владимировича Балашова, 13.12.1956 г.р.),

– митрополита Псковского и Пороховского РПЦ Тихона (Георгия Александровича Шевкунова, 02.07.1958 г.р.), что известный как духовник В.В. Путина и лицо, приближенное к спецслужбам россии.

Эти лица должны понести наказание за распространение идеологии геноцида в соответствии со статьями 6, 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда, говорится в тексте.



В постановлении указано, что СНБО должен рассмотреть вопрос применения к вышеупомянутым лицам последующих санкций. Среди них блокирование активов и ограничение финансовых операций с имуществом, ценными бумагами, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, отказ в предоставлении и отмена виз, другие запреты въезда на территорию Украины; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров и другие санкции, предусмотренные законом "О санкциях".

В пояснительной записке собраны факты публичного одобрения геноцида украинцев этими лицами.

Как сообщал портал "Комментарии", некоторые страны официально признали военные преступления россии в Украине геноцидом. Вместе с Эстонией и Латвией такое же решение одобрила и Канада.



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