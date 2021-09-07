Нардепы обратятся в Совет безопасности ООН, чтобы там признали спецслужбы РФ террористическими организациями

Народные депутаты Украины зарегистрировали проект №6001 от 7 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Нардепы обратятся в Совет безопасности ООН, фото из открытых источников

В зарегистрированном документе говорится о том, что Верховная Рада Украины хочет обратиться в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В обращении депутаты хотят призвать Совет безопасности ООН вынести решение о признании спецслужб России террористическими организациями.

Речь идет о Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФБР) и Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Среди авторов проекта Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Игорь Гузь, Тарас Батенко, Георгий Мазурашу. Проект будет обработан в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Текст постановления не обнародован.

Как сообщал портал "Комментарии", Германия обвинила Россию в кибератаке на политиков парламента. В Министерстве иностранных дел (МИД) Германии отметили, что у них есть информация об организаторах кибератаки хакеров. В сообщении отмечается, что это безусловно российская военная разведка ГРУ. Хакеры имели задание украсть пароли электронных почт политиков для вероятного вмешательства в выборы.

Также мы писали, что на саммите ЕС в Португалии премьер-министр Республики Чехия Андрей Бабиш призвал руководство стран европейского союза к дипломатическому давлению на Российскую Федерацию. Бабиш попросил своих коллег рассмотреть вопрос высылки хотя бы одного российского дипломата. По его мнению, такие действия стран-членов ЕС станут для Путина ярким признаком консолидации европейского общества относительно непринятия агрессивной политики России.

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