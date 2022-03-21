Нардепы готовят закон об отзыве депутатов запрещенных партий

Верховная Рада, фото из открытых источников

Народные депутаты готовят новый законопроект о депутатах из партий, которые запрещены в Украине по решению Совета национальной безопасности от 18 марта. Соответствующий указ подписал президент. Об этом сообщает Укринформ.



Речь идет о таких партиях: "Оппозиционная платформа – При жизни", "Партия Шария", "Государство", "Левая оппозиция", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты" , "Оппозиционный блок", "Наши" и "Блок Владимира Сальдо".

По словам вице-спикера Александра Корниенко, в новом законопроекте будет прописано, что политиков из этих образований позволят отозвать из городских и областных советов, куда они были избраны раньше. Законопроект предусматривает, что избиратели получат право отзыва таких депутатов из состава органов местного самоуправления, то есть это станет возможным по народной инициативе.

Также Александр Корниенко объяснил, какая ситуация сейчас с парламентской фракцией "ОПЗЖ". Пока что в Украине нет такого механизма автоматического досрочного прекращения полномочий депутатов какой-либо из партий, которая запрещена. Сейчас над этим вопросом идет работа в государственных институтах, в частности в Минюсте, подчеркнул политик. Министерство будет регулировать вопрос о прекращении деятельности запрещенных политических партий.

В решении СНБО отмечено, что деятельность этих партий приостановлена на период действия военного положения с целью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

"Это решение сделает невозможным действия тех политиков-коллаборационистов, которые на протяжении всей своей деятельности исповедуют пророссийскую позицию и разделяют фашистскую идеологию "русского мира". Это решение имеет целью помешать усилиям направленным на раскол украинского общества и подталкивание к сотрудничеству с врагом. Есть враг внешний, а есть его представители внутри страны, и эта пятая колонна должна прекратить свое существование", – написал Данилов.

Как сообщал портал, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил белорусских солдат о последствиях, если они пересекут украинскую границу.

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