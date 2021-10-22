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Нардеп Ясько заявила, что 53-летний Саакашвили – это ее первая любовь

Лиза Ясько рассказала о своей любви к Саакашвили

сегодня, 09:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Депутат "Слуги народа" Лиза Ясько считает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили своей родственной душой, а их отношения – подарком судьбы, который надо ценить. Девушка подчеркнула, она не разбивала семью Саакашвили, как многие ошибочно считают, ведь политик уже был один, когда начались их отношения. Как информирует издание "Комментарии", об этом нардеп рассказала в интервью Алесе Бацман. 

Нардеп Ясько заявила, что 53-летний Саакашвили – это ее первая любовь

Саакашвили и Ясько. Фото из открытых источников

Лиза Ясько рассказала, что до того, как у нее завязался роман с Михаилом Саакашвили она еще имела отношения с другим мужчиной, но, повстречав Саакашвили, поняла, что он и есть ее настоящая любовь. Нардеп призналась, что ей очень нравится проводить время с Михаилом Саакашвили, потому что с ним во всем есть общий интерес, есть о чем говорить буквально на все темы – и о политике, и об истории, и просто о жизни. Потому, подчеркивает Лиза Ясько, чувствует какую-то родственную близость душ з грузинским политиком. 

Также Ясько уточнила, что их чувства начали зарождаться, когда, как она, так и Саакашвили уже не были в отношениях. Экс-президент на тот момент уже был в разводе со своей супругой Сандрой Рулофс. Когда именно он развелся нардеп отказалась говорить, сославшись на то, что это сугубо личное дело Михаила Саакашвили и его бывшей жены – разглашать или не разглашать такие вещи.

Что касается решения рассказать о своих отношениях, то это было оговорено изначально. По словам Ясько, у нее с Саакашвили была договорённость, что, если что-то произойдет, кому-то из них будет угрожать опасность, то нужно публично признаться о связи между ними. Так и произошло.

Читайте также на портале "Комментарии" — Саакашвили говорит, что он готов пожертвовать своей жизнью, ради победы в борьбе в Грузии.



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