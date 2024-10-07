Нардеп: в Верховной Раде ограничат использование Telegram

В Верховной Раде ограничат использование Telegram. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, передает портал "Комментарии".

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По рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины в ВР внедряются следующие меры безопасности:

- обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, который останется без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к аккаунту;

- Запрет передачи данных, используемых в работе и служебная коммуникация в Telegram;

- Запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности.

Блокировка работы мессенджера производится с помощью технических и программных средств, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.

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19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) – ключевого органа координации и контроля в сфере кибербезопасности, сообщили в СНБО.

В заседании приняли участие руководящий состав Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацполиции, Генштаба ВСУ, СБУ, Минобороны, Нацбанка, Минцифры, МИД, разведывательных органов, руководство регуляторных органов в сфере электронных коммуникаций, а также народные депутаты Украины.

Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны россии против Украины. Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных. "Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул он.