Нардеп: у рашистов не получится оболгать Бучу и погибших – они в истерике

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Кравцев Сергей
Совбез ООН не будет собираться по требованию России, которая хотела "поговорить о Буче" 4 апреля. Заседание же пройдет по плану, уже на следующий день. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Буча. Фото: из открытых источников
Нардеп объяснил, что россиянам было очень важно перехватить инициативу. Сделать вид, что вся организация только и делает, что им покоряется. Взять неудобную для себя тему и возглавить разбирательство. Конечно, рассматривая только свою пропаганду.
Политик добавил, что Украина с нетерпением ждет заседания Совбеза ООН и возлагает большие надежды на сознательную, адекватную реакцию мирового сообщества, которое просто обязано вынести свой вердикт пинскому режиму и еще больше усилить давление на страну-агрессора.
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