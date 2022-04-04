Нардеп: у рашистов не получится оболгать Бучу и погибших – они в истерике

Совбез ООН не будет собираться по требованию России, которая хотела "поговорить о Буче" 4 апреля. Заседание же пройдет по плану, уже на следующий день. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Буча. Фото: из открытых источников

Нардеп объяснил, что россиянам было очень важно перехватить инициативу. Сделать вид, что вся организация только и делает, что им покоряется. Взять неудобную для себя тему и возглавить разбирательство. Конечно, рассматривая только свою пропаганду.

"И что будет? Никто не обращает внимания на пожелания страны-террориста. Поэтому Россия заявляет, что повторно обратится в ООН, чтобы ее "услышали". Но невозможно остановить, что точно произойдет уже завтра. У рашистов не получится оболгать Бучу и погибших. Они в истерике. Им очень горит перехватить контроль, но сами еще не поняли: ни один адекватный человек больше не даст им право на какие-либо решения. Все это конец", – написал Алексей Гончаренко.

Политик добавил, что Украина с нетерпением ждет заседания Совбеза ООН и возлагает большие надежды на сознательную, адекватную реакцию мирового сообщества, которое просто обязано вынести свой вердикт пинскому режиму и еще больше усилить давление на страну-агрессора.

"Нашу печаль и скорбь нужно подчеркнуть правильным решением. И ни одна кремлевская курва не влезет своими грязными лапами туда, где мы чтим память погибших", – резюмировал Алексей Гончаренко.

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