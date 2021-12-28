Нардеп: стоимость газа на европейских хабах рухнула вдвое – россияне снова переиграли сами себя

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Кравцев Сергей
Стоимость газа на европейских хабах рухнула вдвое. И этому есть логическое объяснение. Россияне сами искусственно нагнали цены до небес, а ситуацией воспользовались американцы, оперативно отправив в Европу десятки танкеров газовозов. По их прибытию цены на метан снизятся еще больше. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.
Газ. Фото из открытых источников
Нардеп отмечает, в последние недели экспортная инфраструктура СПГ работает в США на полную мощность. Атлантику пересекают 30 СПГ-танкеров, которые перевозят почти 5 млн кубометров сжиженного топлива.
По его мнению, россияне же переиграли себя дважды. Сначала два года назад, когда задули свой газ с избытком в надежде на прекращение украинского транзита, и это перенасытило рынок и обвалило цены.
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