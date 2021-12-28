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Нардеп: стоимость газа на европейских хабах рухнула вдвое – россияне снова переиграли сами себя

Нардеп рассказал, почему игра на повышение ставок закончилась для России очень печально

сегодня, 12:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Стоимость газа на европейских хабах рухнула вдвое. И этому есть логическое объяснение. Россияне сами искусственно нагнали цены до небес, а ситуацией воспользовались американцы, оперативно отправив в Европу десятки танкеров газовозов. По их прибытию цены на метан снизятся еще больше. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.

Нардеп: стоимость газа на европейских хабах рухнула вдвое – россияне снова переиграли сами себя

Газ. Фото из открытых источников

Нардеп отмечает, в последние недели экспортная инфраструктура СПГ работает в США на полную мощность. Атлантику пересекают 30 СПГ-танкеров, которые перевозят почти 5 млн кубометров сжиженного топлива.

"Игра Путина была ясна. Он создавал искусственный дефицит газа. При этом формально россиянам предъявить было нечего – свои обязательства по контрактам они выполняли. Но дело в том, что в контрактах указанная цена значительно меньше спотовых цен. И только на реализации небольших излишков россияне смогли заработать. Однако настоящий куш сорвали американцы и норвежцы, законтрактовавшие свой газ на пике цены", – отметил Олег Медуница.

По его мнению, россияне же переиграли себя дважды. Сначала два года назад, когда задули свой газ с избытком в надежде на прекращение украинского транзита, и это перенасытило рынок и обвалило цены. 

"И второй раз россияне обокрали себя сейчас, когда "перепонтовались" в игре на повышение ставок, и этим воспользовались другие игроки", – резюмировал Олег Медуница.

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Источник: https://www.facebook.com/oleg.medunitsya/posts/4784406158309791
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