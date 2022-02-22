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Нардеп рассказал, почему у украинцев нет выбора и нужно быстро готовиться к большой войне

Сергей Высоцкий считает, что Россия выведет свои войска на линию разграничения и предложит Киеву признать новые «государства» и войти с ними в дипломатический диалог для решения всех конфликтных вопросов

сегодня, 17:38
Автор:

Кравцев Сергей
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После того, как Россия признала так называемые "ДНР" и "ЛНР" главари квазиформирований обратятся с просьбой к Путину помочь отвоевать ту территорию, которая якобы записана в их "конституциях", но контролируемую ВСУ. И вот здесь не исключена серия провокаций со стороны Москвы, после чего вооруженные силы РФ пойдут в наступление. Как сообщает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал нардеп 8-го созыва, журналист Сергей Высоцкий.

Нардеп рассказал, почему у украинцев нет выбора и нужно быстро готовиться к большой войне

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

"Если вы думаете, что вопрос капитуляции снят с повестки дня вместе с признанием России "ЛДНР", то это ложное впечатление. Россия признает границы так называемых "республик" согласно их "конституциям". То есть, в пределах Донецкой и Луганской областей. Что дальше? Дальше будет подписание соответствующих двусторонних документов между Россией и нашими оккупированными территориями. И начнётся вторая часть Марлезонского балета. Под названием "нормализация отношений между новыми государствами и Украиной". ЛДНР сделают соответствующие заявления о том, что часть их суверенной территории оккупирована Украиной. Россия выведет свои войска на линию разграничения и предложит Киеву признать новые "государства" и войти с ними в дипломатический диалог для решения всех конфликтных вопросов. Через посредство Кремля", – отмечает нардеп.

По его словам, если сложится привлекательная для России политическая и геополитическая ситуация, липовые "бандеровские ДРГ" устроят провокации и Россия начнет операцию по защите и восстановлению "суверенитета ЛДНР".

"Что нам делать? Любое оттягивание Великой войны играет за нас. Но только при условии, что мы делаем соответствующие выводы", – отметил Высоцкий.

Он добавляет, придется забыть о дорогах и других "строительствах". Все деньги придется направлять на развитие и модернизацию армии, наращивать ВСУ качественно и количественно. Нужно создать систему тотального сопротивления – каждый взрослый гражданин Украины должен быть интегрирован в систему территориальной обороны, но не посредством контракта, а в виде гражданского долга.

"Строим собственную "линию Маннергейма". Не в смысле бетонных сооружений, а в смысле логистики и вооружения – в случае нападения мобильные войска первой очереди должны выйти на заранее понятные позиции с переносным противотанковым и противовоздушным вооружением. Они должны быть быстры, работать с флангами и тылами. Вторая линия эшелонированного сопротивления – ракетное вооружение. Ольха-М или аналогичные системы, мобильные установки противокорабельных ракет "Нептун" на морских подступах. Все должно быть построено на платформах, предусматривающих быстрое передвижение", – рассказал Сергей Высоцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин заявил, что он не намерен восстанавливать РФ в пределах Российской империи.



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Источник: https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/4980366115404224
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