Нардеп рассказал о блокировании мобильной связи работниками ТЦК во время мобилизации

Народный депутат ВО "Батькивщина" Сергей Евтушок заявил, что работники ТЦК во время своей работы якобы используют средства радиоэлектронной борьбы. По его словам, таким образом сотрудники ТЦК блокируют мобильный сигнал военнообязанных, которых доставляют в военкомат.

Евтушок считает, что ТЦК блокируют мобильную связь. Фото из открытых источников

Сергей Евтушок в комментариях "Новости.LIVE" рассказал о ряде обращений от граждан, рассказывающих о применении средств РЭБ работниками ТЦК во время выполнения мобилизационных мероприятий.

"Ряд обращений о том, что где-то останавливают, включают какие-то средства радиоэлектронной борьбы, чтобы человек не смог никуда позвонить. Насильно зажимают и затягивают в бусик и везут в ТЦК. Через 2-3 часа человек уже проходит ВЛК и утром уже находится на полигоне", – говорит Евтушек.

По словам народного депутата, цель таких действий якобы попытка помешать военнообязанному позвонить по телефону адвокатам или семье.

"Есть случаи, что в машине на которых передвигается ТЦК встроенные системы, блокирующие мобильный сигнал. Это для того, чтобы человек не смог никуда позвонить. Не мог сообщить ни родственникам, ни адвокатам, что с ним совершают неправомерные действия", — рассказал Сергей Евтушек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Алексей Гончаренко подверг критике деятельность ТЦК и призвал забрать из системы военных.

Также "Комментарии" писали о случае во Львове, когда врученная на улице повестка спасла жизнь мужчине. Во время проверки на ВЛК у него была обнаружена опасная болезнь, однако одна таблетка в день позволит ему иметь шанс на полноценную жизнь.