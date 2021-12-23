Нардеп Рабинович высказался о реакции Запада на подозрение Петру Порошенко

Реакция "западных друзей"
Украины на предъявление правоохранительными органами пятому Президенту
Украины Петру Порошенко подозрения в государственной измене и содействии
деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из
Донбасса, — это очередной пример двойных стандартов действующих лиц
современной геополитики.
Об этом написал народный депутат
Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа —
За жизнь" Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook, пишет MIGnews.
"Когда лидера второй в стране (и по
численности фракции в парламенте, и по рейтинговым опросам) политической
партии "ОПЗЖ", народного депутата Виктора Медведчука обвинили по
надуманным "событиям" по статье с громкими формулировками о "терроризме и
госизмене", послы партнерских нам государств молчали. Никто не сообщил о том, что внимательно
присматривается к обвинению, не призывал Фемиду быть беспристрастной и
объективной. Так и хранят молчание до сих пор", — обратил внимание
политик.
"Но когда по той же статье и с теми же
формулировками підозра Генпрокуратуры прилетела к Петру Порошенко,
такому же партийному лидеру, — тут же в унисон послы самых
стратегических наших партнеров призвали к этой самой беспристрастности и
объективности, заявив, что "внимательно следят за развитием событий". И
недвусмысленно намекая, где "правильное" решение суда…", — заметил
Вадим Рабинович.
"Двойные стандарты? Деление
украинских политиков на "правильных и неправильных"? Особый подход к
юридическому принципу "один закон для всех"? Или это что-то другое? А
где демократия? Вот и закончилась?..", — констатировал Вадим Рабинович.