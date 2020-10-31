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Нардеп Культенко агитирует против законопроекта Зеленского о реформе Конституционного суда - политолог

Член фракции «Слуга народа» агитирует против законопроекта, который внес Владимир Зеленский

сегодня, 18:27
Автор:

Павел Зинченко

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Артем Культенко агитирует коллег по фракции не голосовать за проект закона №4288 "О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству", который внес в парламент Президент Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Владимир Цыбулько.

Нардеп Культенко агитирует против законопроекта Зеленского о реформе Конституционного суда - политолог

ФОТО: YouTube

"Культенко замечен в прямой агитации против закона Зеленского", — написал политолог.

По его словам, пророссийская позиция Культенко стала заметной после того, как в ходе недавней поездки "слуг" на Донбасс народный депутат вместе с коллегой Павлом Халимоном вместо передовой отправились в Святогорскую лавру.

"Вместо того, чтобы выглядеть белыми воронами перед бойцами, некоторые особо служилые слуги поехали послужить воронам в черном. Именно там, в Святогорске, недавно проходил очередной Сивохо-шабаш руссонаемников под лозунгами миролюбия. Но в 2014 году, по свидетельству Стрелкова-Гиркина, там складировали оружие для сепаратистов", — добавил Цыбулько. Он напомнил опубликованные ранее свидетельства генерала Игоря Гордийчука по этому поводу, согласно которым в первые дни войны на Донбассе в Святогорской лавре дислоцировался чеченский отряд спецназа, воевавший на стороне боевиков.


"Ну и теперь вот некие Культенко и Халимон — верные РПЦ в Украине, их соцсети пестрят репостами обращений главы РПЦ в Украине Онуфрия и всевозможными куличами и прочей балалайней. Эта активность достаточно напрягает проукраинских депутатов. Говорят, что эти персонажи ведут индивидуальные беседы с коллегами по фракции относительно блокирования некоторых инициатив Зеленского. Именно о тех, где он пытается не заваливаться в откровенно пророссийский дискурс. Вот и по закону о Конституционном суде началось перетягивание канатов. Культенко замечен в прямой агитации против закона Зеленского", — написал Цыбулько.

По его словам, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук уже откровенно пугает выводом пророссийской группы из состава фракции "Слуга народа". В составе такой группы могут быть депутаты с территорий, где "Слуга народа" "становится младшим партнером ОПЗЖ в горсовете и облсовете".

"Вместо подавать патроны украинской армии, метафорически конечно, получилось объедение военных и пожертвование духовникам врага", — резюмировал Цыбулько. 


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