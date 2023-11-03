Нардеп-беглец Дубинский может зарабатывать на Youtube сотни тысяч долларов, но «забывает» их декларировать

Внефракционный народный депутат Александр Дубинский, по версии правоохранительных органов незаконно выехавший из Украины, имеет в собственности по меньшей мере три Youtube-канала с настроенной монетизацией, которая может приносить ему сотни тысяч долларов.

Александр Дубинский. Фото: из открытых источников

В частности, монетизация Youtube-канала "DubinskyPro" с 2019 по 2022 год в среднем может составить примерно $100 тысяч. Youtube-канал "Дубинский" за время своего существования мог принести своему владельцу около $3 тысяч. Канал "DubinskyProAuto", созданный в 2021 году, может приносить нардепу $7 тыс. дохода ежемесячно.

Дубинский неоднократно публично хвастался заработком на монетизации. К примеру, в 2019 году в эфире канала Vласть vs Vлащенко он рассказывал , что его доход от Youtube-каналов составляет ежемесячно не менее $3,5 тыс. При этом в декларациях о доходах нардепа никаких упоминаний о поступлении средств из Youtube нет.

Проверка законности и прозрачности доходов народных избранников входит в компетенцию Национального агентства по предотвращению коррупции. За предоставление недостоверных сведений в декларации должностное лицо может привлекаться к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

Напомним, 1 ноября 2023 Государственное бюро расследований и СБУ официально сообщили, что проводят 7 одновременных обысков по факту незаконной переправки гражданина за границу, к которому может быть причастен внефракционный нардеп Дубинский.

В сеть слили документ, которым Министерство здравоохранения ходатайствовало о выезде Дубинского за границу. Нардеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться к 10 июля 2023 года.

В конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в Instagram.

9 августа Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу. Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Сам Дубинский назвал действия силовиков "политическим преследованием ".