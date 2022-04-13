Нардеп: 14 апреля – историческая дата – уже завтра британцы начнут дечугунизацию российкого экспорта

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Кравцев Сергей
Нардеп фракции "ЕС" Алексей Гончаренко называет 14 апреля – исторической датой, поскольку уже завтра британцы начнут дечугунизацию российкого экспорта, и начнут они с себя, полностью отказавшись чугуна и стали с россии. Как передает портал "Комментарии", об этом Гончаренко написал у себя в Facebook.
Чугун в России. Фото: из открытых источников
Он добавляет, хотелось бы продолжения флешмоба, чтобы и другие развитые страны взяли пример из англичан и тоже отказались от важного для российского бюджета экспорта чугуна и стали. Нардеп признает, что будет крайне тяжело отучить всех от ресурсов агрессора, но это придется сделать – в новом мире нет места странам-террористам. И каждый должен это осознать, пока не поздно.
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