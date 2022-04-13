Нардеп: 14 апреля – историческая дата – уже завтра британцы начнут дечугунизацию российкого экспорта

Нардеп фракции "ЕС" Алексей Гончаренко называет 14 апреля – исторической датой, поскольку уже завтра британцы начнут дечугунизацию российкого экспорта, и начнут они с себя, полностью отказавшись чугуна и стали с россии. Как передает портал "Комментарии", об этом Гончаренко написал у себя в Facebook.

Чугун в России. Фото: из открытых источников

"Это выстрел по болевой точке, ведь в 2021 году рф экспортировала все больше металла. В частности, вывоз стали и чугуна вырос почти на 12% и составил 39,5 млн тонн. Тогда россия заработала 1,3 миллиарда долларов. Не весь экспорт шел в Великобританию, конечно, но часть – точно. И именно британцы являются важным рынком сбыта, на который посматривают инвесторы и всегда учитывают аналитики. Жест демонстративный: это недоразумение нам не подходит", – отметил Алексей Гончаренко.

Он добавляет, хотелось бы продолжения флешмоба, чтобы и другие развитые страны взяли пример из англичан и тоже отказались от важного для российского бюджета экспорта чугуна и стали. Нардеп признает, что будет крайне тяжело отучить всех от ресурсов агрессора, но это придется сделать – в новом мире нет места странам-террористам. И каждый должен это осознать, пока не поздно.

"Спасибо британским чиновникам за принципиальность. Пусть на россии из чугуна отливают бюсты путина и молятся на них. Другим странам от убийц ждать нечего. Им точно не стоит платить миллиарды долларов, которые потом пойдут на патроны и баллистические ракеты", – резюмировал политик.

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