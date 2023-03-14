"Направляли до 50% прибыли", - Конкордбанк перевел на нужды ВСУ более 100 млн грн

По итогам 2022 года банк Конкорд уплатил в государственный бюджет более 151 млн грн налогов и сборов и направил 104 млн грн на благотворительность и нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ConcordBank.

Помощь ВСУ от Конкордбанка

"Поддержка ВСУ стала главным направлением благотворительности, в некоторые месяцы мы направляли на это до 50% прибыли. За год полномасштабного вторжения ConcordBank перечислил на благотворительные проекты для защиты Украины и поддержки ВСУ более 104 млн грн", — заявил председатель Правления АКБ Конкорд Юрий Задоя.

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За прошлый год финансовое учреждение смогло выполнить 250 запросов от военных подразделений. В частности, банк передал несколько единиц БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, генераторы и тому подобное.

Бак Конкорд также уплатил в государственный бюджет 141 млн грн налогов и почти 10,7 млн грн обязательных взносов и сборов, что в сумме составило более 151 млн грн. Благодаря этому частный украинский банк Конкорд перешел с учета обычной налоговой в Офис крупных налогоплательщиков.

"Это также маркер успешности. Усиление экономики и устойчивый развивающийся бизнес особенно нужны Украине сейчас, мы понимаем это. Банковская система к тому же является стратегически важной сферой, поэтому этот "фронт" важно держать", — добавил председатель Правления банка.

Напомним, в феврале ConcordBank передал Силам ТрО два украинских БПЛА "Колдун", БПЛА "Кажан", а также 35 инновационных инновационных инженерно-саперных систем ПК-8.

В 2022 году Конкорд Банк \ ConcordBank занял 15-е место в рейтинге "25 ведущих банков Украины во время войны" (Financial Club).