НАПК не хочет проверять факты незаконного обогащения главы Хозсуда Киева Босого, – блогер

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Кравцев Сергей
Национальное агентство предотвращения коррупции отказалось начать проверку деклараций имущественного положения и образа жизни председателя Хозяйственного суда Киева Вадима Босого, ссылаясь на военное положение. Об этом говорится в ответе НАПК на обращение общественных активистов с перечнем возможных злоупотреблений и фактов потенциального незаконного обогащения. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на обращение и ответ агентства, опубликованный блоггером и общественным деятелем Сергей Бондаренко.
Вадим Босый
Отмечается, что активисты написали в НАПК о вероятном фиктивном разводе Босого, который мог быть осуществлен во избежание декларирования сомнительно приобретенного состояния.
Впрочем, отмечает автор, перечисленные факты не заинтересовали Нацагентство по предотвращению коррупции. В распоряжении Бондаренко оказался и ответ НАПК на запрос активистов о проведении полной проверки деклараций Босого. Агентство отмечает, что во время осуществления мониторинга образа жизни проверяются, в частности, обстоятельства приобретения активов и имущества после 28.11.2019 – дать вступление в силу закона, которым предусмотрена ответственность за вступление в незаконные активы. "В то же время… в период действия военного положения или состояния войны какие-либо проверки о своевременности и полноте представления каких-либо отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществляются", говорится в ответе НАПК.
Блогер подчеркнул, что такая трактовка законодательства несколько манипулятивна. "Ограничения по проведению проверок во время военного положения касаются исключительно деклараций, срок подачи которых приходится на период действия военного положения. А поскольку обращение активистов касается периодов до 2021 года — ничто не мешает НАПК провести соответствующие проверки. Тем более что закон "О предотвращении коррупции "не содержит никаких ограничений по осуществлению НАПК своих функций в период военного положения", — пишет Бондарекно.
Автор предполагает, что такое решение в НАПК могли принять самостоятельно или с подачи других органов или персоналий, например, из Офиса Президента.
"Украинские новости" напоминают, что судья Босой является фигурантом известных "пленок Вовка", в частности, журналисты рассказывали, что Босой советовался с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком о вынесении решения по делу Нацбанка против Игоря Коломойского, и в результате "сэкономил" олигарху 9 млрд. грн.
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