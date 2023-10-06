НАПК не хочет проверять факты незаконного обогащения главы Хозсуда Киева Босого, – блогер

Национальное агентство предотвращения коррупции отказалось начать проверку деклараций имущественного положения и образа жизни председателя Хозяйственного суда Киева Вадима Босого, ссылаясь на военное положение. Об этом говорится в ответе НАПК на обращение общественных активистов с перечнем возможных злоупотреблений и фактов потенциального незаконного обогащения. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на обращение и ответ агентства, опубликованный блоггером и общественным деятелем Сергей Бондаренко.

Вадим Босый

Отмечается, что активисты написали в НАПК о вероятном фиктивном разводе Босого, который мог быть осуществлен во избежание декларирования сомнительно приобретенного состояния.

"Кроме рождения [через три года после развода] совместного сына, Босой, как отмечается, пользуется квартирой, которую на свое имя уже после "развода" приобрела жена в столичном ЖК "Парковые озера" (стоимость $70 тыс.). Также уже после развода Босой неоднократно пересекал границу на автомобиле матери жены Honda CR-V, а также имел право управления автомобилем жены Daihatsu Terios.Кроме того, уже после развода Екатерина приобрела LEXUS NX 300H, который впоследствии переоформили на отца судьи, а сам судья выезжал на нем за границу. То же происходило с еще одним авто "экс-жены" — Mercedes ML 350", — говорится в материале со ссылкой на письмо активистов.

"Женщина, работая в должности клерка в Киевском облсовете, не только смогла накопить на автопарк, но и отложить около 24 тыс. долларов на пополнение собственных карточек. Кроме того, в 2019 году она стала владелицей трехкомнатной квартиры площадью 107,1 кв.м в элитном. центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 7-В, с двумя недешевыми машиноместами. В этом же доме владелицей жилья на 104,1 кв м есть 22-летняя дочь судьи Ирина. Основание – договор дарения", — добавляет автор.

Впрочем, отмечает автор, перечисленные факты не заинтересовали Нацагентство по предотвращению коррупции. В распоряжении Бондаренко оказался и ответ НАПК на запрос активистов о проведении полной проверки деклараций Босого. Агентство отмечает, что во время осуществления мониторинга образа жизни проверяются, в частности, обстоятельства приобретения активов и имущества после 28.11.2019 – дать вступление в силу закона, которым предусмотрена ответственность за вступление в незаконные активы. "В то же время… в период действия военного положения или состояния войны какие-либо проверки о своевременности и полноте представления каких-либо отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществляются", говорится в ответе НАПК.

Блогер подчеркнул, что такая трактовка законодательства несколько манипулятивна. "Ограничения по проведению проверок во время военного положения касаются исключительно деклараций, срок подачи которых приходится на период действия военного положения. А поскольку обращение активистов касается периодов до 2021 года — ничто не мешает НАПК провести соответствующие проверки. Тем более что закон "О предотвращении коррупции "не содержит никаких ограничений по осуществлению НАПК своих функций в период военного положения", — пишет Бондарекно.

Автор предполагает, что такое решение в НАПК могли принять самостоятельно или с подачи других органов или персоналий, например, из Офиса Президента.

Известно, что за судебную систему на Банковой отвечает заместитель главы Офиса Андрей Смирнов, а за силовой блок – Олег Татаров. Даже независимый аудит фиксировал факты нежелания НАПК самостоятельно проводить глубинные проверки, мониторинг и отслеживание конфликта интересов там, где они обязаны делать это. по закону, поэтому вполне можно предположить, что на этот раз с судьей Босым речь идет о таком случае, тем более что он сам — как рассказывают источники в его окружении — в последнее время неоднократно кичился знакомством с "сильными мира" с Банковой", — добавляет Бондаренко.

"Украинские новости" напоминают, что судья Босой является фигурантом известных "пленок Вовка", в частности, журналисты рассказывали, что Босой советовался с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком о вынесении решения по делу Нацбанка против Игоря Коломойского, и в результате "сэкономил" олигарху 9 млрд. грн.