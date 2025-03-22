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Нападения на представителей ЛГБТК-сообщества: полиция Австрии провела масштабную операцию

В Австрии арестовали 15 человек за нападения на представителей ЛГБТК-сообщества

сегодня, 09:47
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Кравцев Сергей

Австрийские правоохранители провели масштабную операцию и арестовала 15 человек в рамках расследования ряда нападений на почве ненависти против представителей ЛГБТК-сообщества. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Нападения на представителей ЛГБТК-сообщества: полиция Австрии провела масштабную операцию

ЛГБТ-сообщество. Фото из открытых источников

В рамках следственных действий 21 марта более 400 полицейских и уголовных следователей Австрии провели рейды в 23 местах в семи австрийских провинциях.

Во время обысков полицейские нашли оружие и нацистские памятные вещи.

Задержанные – 12 мужчин и три женщины – обвиняются в создании фейковых аккаунтов на платформах знакомств, чтобы выманить ЛГБТК-людей, которых они ложно обвиняли в педофилии.                                                                                                                                         

Среди подозреваемых — 11 австрийцев, гражданин Германии, хорват, румын и словак в возрасте от 14 до 26 лет.

Представитель следствия Майкл Лонеггер заявил, что жертвами нападений стали по меньшей мере 17 человек. Их заманивали в отдаленные места, где на них нападали люди в масках. Это снимали на видео, которое выкладывали в интернет.

По словам Лонеггера, количество жертв, вероятно, гораздо больше, чем сообщается.

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Источник: https://www.dw.com/en/austrian-police-arrest-15-over-wave-of-lgbtq-hate-attacks/a-72001387
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