Нападения на представителей ЛГБТК-сообщества: полиция Австрии провела масштабную операцию

Австрийские правоохранители провели масштабную операцию и арестовала 15 человек в рамках расследования ряда нападений на почве ненависти против представителей ЛГБТК-сообщества. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

ЛГБТ-сообщество. Фото из открытых источников

В рамках следственных действий 21 марта более 400 полицейских и уголовных следователей Австрии провели рейды в 23 местах в семи австрийских провинциях.

Во время обысков полицейские нашли оружие и нацистские памятные вещи.

Задержанные – 12 мужчин и три женщины – обвиняются в создании фейковых аккаунтов на платформах знакомств, чтобы выманить ЛГБТК-людей, которых они ложно обвиняли в педофилии.

Среди подозреваемых — 11 австрийцев, гражданин Германии, хорват, румын и словак в возрасте от 14 до 26 лет.

Представитель следствия Майкл Лонеггер заявил, что жертвами нападений стали по меньшей мере 17 человек. Их заманивали в отдаленные места, где на них нападали люди в масках. Это снимали на видео, которое выкладывали в интернет.

По словам Лонеггера, количество жертв, вероятно, гораздо больше, чем сообщается.

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