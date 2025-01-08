Meta позволит пользователям называть ЛГБТК-людей психически больными

Во вторник Meta позволит миллиардам пользователей социальных сетей обвинять людей в психических заболеваниях на основе их сексуальной или гендерной принадлежности.

Марш равенства в Киеве

Новые правила компании запрещают оскорбления по поводу чьего-то интеллекта или психических заболеваний в Facebook, Instagram и Threads. Однако последние рекомендации теперь содержат оговорки об обвинении ЛГБТК-людей ​​психически больными из-за того, что они геи или трансгендеры.

Долгий список изменений к новым правилам по языку ненависти включает отмену правил, запрещающих образы внешности человека на основе расы, этнического происхождения, национального происхождения, инвалидности, религиозной принадлежности, касты, сексуальной ориентации, пола, гендерной принадлежности и серьезного заболевания. Meta также отменила политику, запрещавшую выражение ненависти к человеку или группе на основе их защищенного класса и запрещающую пользователям называть трансгендерных или небинарных людей "это".

"Мы допускаем обвинения в психических заболеваниях или аномалиях, если они основываются на полу или сексуальной ориентации, учитывая политический и религиозный дискурс о трансгендерности и гомосексуализме, а также обычное несерьезное использование таких слов, как "странный", – говорится в пересмотренных правилах компании.

В Альянсе геев и лесбиянок против дискредитации GLAAD (группа защиты ЛГБТК) осудили эти изменения, пишет NBC News.

Президент GLAAD Сара Кейт Эллис заявила, что без должной политики относительно языка вражды Meta дает зеленый свет насилию над ЛГБТК-людьми, женщинами, иммигрантами и другими группами.

Кроме того, Meta продолжает нормализовать ненависть к ЛГБТК ради прибыли, добавила она.

Напомним, ранее "Комментарии" писал, что вчера генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил об изменениях в модерации в соцсетях Facebook и Instagram.