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Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": такого наказания Мецгеру мало кто мог представить

Экс-главе Укрэксимбанка за приказ отобрать камеры у журналистов "Схем" суд назначил 3400 грн штрафа

сегодня, 13:48
Автор:

Кравцев Сергей
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В деле нападения на журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура в "Укрэксимбанке" Голосеевский районный суд Киева 14 сентября признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и назначил смехотворный штраф – 3400 гривен. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщила в Facebook журналистка Наталья Седлецка.

Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": такого наказания Мецгеру мало кто мог представить

Евгений Мецгер. Фото: ЦензорНет

"Суд назначил ему наказание — штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — это 3400 гривен. Без лишения права занимать определенные должности. Именно такое наказание (самое слабое из возможных по этой статье) — просило государственное обвинение, то есть прокуратура", — отметила журналистка.

Она добавляет, что суд признал виновными еще двух фигурантов дела — Игоря Тельбизова (бывший директор департамента банковской безопасности Укрэксима) и Олега Осипова (начальника управления внутренней безопасности учреждения). У них две статьи УКК – такая же как у Мецгера, и статья 126 ("Побои и пытки"). И Тельбизову, и Осипову суд назначил штраф по 1700 гривен каждому.

Мецгер обвинялся по ст. 171 Уголовного кодекса – "Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения".

5 октября Радио Свобода заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", принимавшей интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного, и он приказал охране забрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

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Источник: https://www.facebook.com/643342651/posts/pfbid0guwYnfbjXHTDzjSuFKaiT1Yh2CnH31ocqndu9fqpSyBBdHCg7jQ6fy7qC34Mt4uhl/
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