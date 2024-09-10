Нападение на ветерана в Смеле: в МВД отреагировали

В городе Смела Черкасской области мужчина напал на бывшего участника боевых действий, вызвав широкий общественный резонанс и реакцию со стороны национальной полиции. Глава Министерства внутренних дел Украины прокомментировал ситуацию, назвав ее "позорной" и заявил о немедленном возбуждении уголовного производства.

МВД начало уголовное производство по факту избиения военного

Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит должную и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены”, – написал Игорь Клименко в своем Телеграмм канале.

Министр также отметил, что первые результаты расследования уже на столе у высшего руководства полиции. Кроме того, была инициирована служебная проверка местных полицейских по поводу их действий или бездействия на момент инцидента.

"Председатель Нацпола доложил мне о первых результатах и начатой служебной проверке действий (или, вернее, возможного бездействия) местных полицейских. Каждый день Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть”, – рассказал Глава Министерства внутренних дел Украины.





Ранее "Комментарии" писали, что руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на избиение военнослужащего в Смеле. Народный депутат заявил о необходимости личного контроля министра внутренних дел и генерального прокурора над этим инцидентом.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях распространили видео с участием бывшего военного. Событие произошло 3 сентября недалеко от села Ротмистровка, когда между двумя водителями возник конфликт.