Наносит больше вреда, чем Telegram: в ЦПД назвали опасную для Украины соцсеть

Социальная сеть TikTok может представлять большую угрозу для информационной безопасности Украины, чем популярный мессенджер Telegram. Об этом заявила заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Алина Алексеева.



TikTok наносит больше вреда, чем Telegram. Фото из открытых источников

Алина Алексеева из ЦПД заявила, что TikTok активно используется для распространения российской пропаганды, в том числе среди молодежи. Алгоритмы платформы способствуют тому, что дезинформационный контент быстро становится вирусным и доступным для больших аудиторий. По ее словам, это делает TikTok мощным инструментом влияния на сознание и формирование общественного мнения из-за нарративов российской пропаганды.

Заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации указывает, что в отличие от Telegram, имеющего определенные ограничения распространения информации, TikTok с помощью своих алгоритмов способен значительно быстрее распространять пропаганду. Алексеева подчеркнула, что из-за популярности платформы среди молодежи дезинформация здесь распространяется почти бесконтрольно, влияя на мнения значительной части общества.

Алексеева отметила необходимость усилить усилия правительственных организаций и гражданского общества по борьбе с дезинформацией и российской пропагандой в TikTok. По ее словам, особое внимание следует уделять механизмам контроля за контентом, чтобы минимизировать влияние пропагандистских материалов на молодежь и общество в целом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай нанес "удару" по российской пропаганде в интернете.

Также "Комментарии" писали о частичном запрете Telegram в Украине. В каких случаях военные и госслужащие могут использовать мессенджер.